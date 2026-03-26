„Conflictul care devastează Orientul Mijlociu poate fi cel mai bine înțeles ca două războaie paralele. Unul este campania de atacuri aeriene americane și israeliene împotriva regimului iranian. Celălalt este războiul Iranului împotriva economiei globale”, notează The Economist. La rândul său, Frederick Kempe – președintele Atlantic Council – avertizează că dacă Donald Trump nu reușește să abordeze ambele probleme simultan și cu succes, „riscă să transforme ceea ce până acum a fost un succes militar tactic într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung pentru stabilitatea internațională”.

Primul război, continuă Kempe, este unul cu rachete și drone, plus țintirea de către Israel a liderilor iranieni. Conflictul a intrat în a patra săptămână.

Iranul pierde acest război, deoarece Statele Unite și Israelul capacitățile militare convenționale iraniene

Cu toate acestea, Washingtonul a subestimat până acum rezistența regimului iranian, dispersarea armelor critice și capacitatea de a continua să-și atace vecinii.

„Aceasta ne aduce la al doilea conflict care se desfășoară pe rutele de transport maritim, pe piețele energetice și între liderii politici. În războiul său împotriva economiei globale, Iranul menține o influență periculoasă. Mișcările Teheranului de a opri transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz, o arteră îngustă din sistemul circulator al economiei energetice globale, au produs șocuri asupra sistemului global”, punctează Frederick Kempe.

„Trump trebuie să decidă cărui război acordă prioritate, deoarece nu le poate câștiga pe amândouă”

Ultimatumul lui Trump adresat Iranului – acela de a deschide complet strâmtoarea Ormuz în termen de patruzeci și opt de ore, altfel centralele sale electrice ar fi fost atacate – a subliniat clar legăturile dintre aceste două războaie.

„Amânarea cu cinci zile a acestor atacuri, pentru a oferi spațiul necesar discuțiilor cu Teheranul, ar putea oferi o cale de a pune capăt acestor războaie. Dar Trump va eșua dacă aceste negocieri nu vor elimina capacitățile Iranului de a provoca distrugeri vecinilor săi și economiei globale.

«Armamentul geoeconomic» va fi la fel de important ca și materialul militar în determinarea rezultatului acestui conflict pe două fronturi.

Iranul nu poate învinge Statele Unite și Israelul din punct de vedere militar, dar s-ar putea să nu fie nevoie de asta.

Trebuie doar să majoreze costul acțiunii militare până la un nivel care să fractureze voința politică americană.

Instrumentele relativ ieftine ale Iranului – rachete, drone, sisteme de intermediari, mine, chiar și teama de utilizarea acestor instrumente – pot perturba în mod disproporționat sistemele construite pe predictibilitate.

Înțelepciunea convențională susține că Trump trebuie să decidă cărui război acordă prioritate, deoarece nu le poate câștiga pe amândouă.

Unii susțin, de exemplu, că, pentru a reduce presiunea economică pe care o aplică Iranul, Trump ar trebui să își încheie rapid eforturile militare, chiar dacă misiunea nu este încă finalizată.

Nimic, însă, nu ar putea fi mai rău decât să lase în «funcțiune» un regim iranian răzbunător și încă formidabil – unul care își poate reconstrui capacitățile militare în timp și ar putea efectua atacuri teroriste, după ce obține «victoria» contracarării Statelor Unite și a Israelului prin mijloace asimetrice”, avertizează Frederick Kempe în analiza publicată de Atlantic Council.

„Câștigarea războiului pe două fronturi nu înseamnă o campanie militară nelimitată, cu obiective maximaliste”

„Pentru Teheran, supraviețuirea regimului ar fi un triumf suficient”, consideră Frederick Kempe. O astfel de realitate va transmite poporului iranian, intermediarilor săi, partenerilor săi – China și Rusia -, dar și lumii întregi că a absorbit loviturile celei mai mari puteri militare a lumii.

„Această narațiune va ajunge mult dincolo de Iran, servind drept ghid pe care îl vor folosi și alți adversari ai SUA.

Pentru Statele Unite, câștigarea războiului pe două fronturi nu înseamnă o campanie militară nelimitată, cu obiective maximaliste.

Ceea ce ar fi necesar este ceva dificil de deslușit până acum: o strategie concertată a administrației Trump care să recunoască miza mai mare a acestui moment pentru Statele Unite și aliații săi încă reticenți.

Cum ar arăta o astfel de strategie în practică?

Ar începe cu intensificarea loviturilor forțelor americane asupra rachetelor, dronelor și capacităților maritime care stau la baza strategiei asimetrice a Teheranului , slăbindu-le până la punctul în care acestea reprezintă o pacoste ocazională, dar nu o amenințare continuă.

Statele Unite trebuie, de asemenea, să înfrângă decisiv capacitatea Iranului de a ține economia globală ostatică, începând cu deschiderea Strâmtorii Hormuz.

Acest pas poate fi făcut împreună cu aliații din Golf, care acum nu mai au nicio îndoială că adversarul lor este Iranul, nu Israelul. Aceste țări își vor structura armatele și planurile de apărare în consecință”, continuă Frederick Kempe.

„S-ar putea să fi fost doar o iluzie ridicarea iranienilor împotriva conducerii despotice”

Dincolo de deschiderea strâmtorii Ormuz, Trump va trebui să apeleze la setul său de instrumente geoeconomice familiar dacă speră să câștige războiul economic cu Iranul.

„După cum a scris Josh Lipsky de la Atlantic Council în Wall Street Journal , astfel de instrumente – de la asigurările maritime la confiscarea activelor – erau mult mai frecvente în conflicte.

Vineri, Trump a ridicat temporar

Statele Unite dețin nu doar cea mai puternică armată din lume, ci și cea mai mare economie.

După cum au arătat tarifele sale, Trump nu se teme să valorifice această putere.

Forțele israeliene, la rândul lor, ar trebui să continue să vizeze regimul iranian, în special liderii Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Subminarea IRGC ar avea avantajul suplimentar de a slăbi rețelele regionale de intermediari ale Iranului, care au făcut atât de mult rău în ultima jumătate de secol.

Dacă IRGC va rămâne puternic după încheierea acestui conflict, acest lucru i-ar permite regimului iranian să își regenereze puterea coercitivă – atât în ​​Iran, cât și în întreaga regiune.

Chiar dacă această campanie dusă de SUA și Israel nu duce la o schimbare de regim la Teheran, aceasta ar trebui să urmărească producerea unui regim schimbat, lipsit de capacitatea de a-și amenința serios vecinii, Statele Unite și economia globală.

S-ar putea să fi fost doar o iluzie ridicarea iranienilor împotriva conducerii despotice, mai ales după ce regimul a ucis până la 30.000 de manifestanți la începutul acestui an.

Cu toate acestea, cu cât Statele Unite, Israelul și partenerii săi înfrâng mai mult regimul iranian și pe cei care îl aplică, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească în cele din urmă”, mai scrie Frederick Kempe.

„Washingtonul ar face bine să redescopere valoarea neglijată a construirii de coaliții”

Administrația Trump trebuie să se concentreze, de asemenea, pe construirea a ceea ce va veni după război, respectiv o arhitectură de securitate în Golf mai rezistentă și robustă, în care saudiții, emiratele și vecinii lor să se unească într-o cauză comună, în ciuda inevitabilelor lor diferențe, explică președintele Atlantic Council.

„Având în vedere importanța economică și strategică a regiunii, Statele Unite vor trebui să se alăture aliaților europeni și părților interesate asiatice, inclusiv China, pentru a împărți povara și responsabilitatea protejării resurselor economice vitale ale lumii.

Mulți aliați ai SUA s-au opus deciziei administrației Trump de a intra în război alături de Israel în Iran. Unii au susținut-o.

Dar, mai ales că războiul continuă pe două fronturi, unul vizând economia globală, toate au un interes în rezultatul său.

Administrația Trump trebuie acum să mențină cursul pentru a câștiga ambele aspecte ale acestui război.

În acest timp, Washingtonul ar face bine să redescopere valoarea neglijată a construirii de coaliții și a alianțelor în gestionarea unei lumi în care volatilitatea continuă va necesita fiecare prieten pe care administrația Trump îl poate aduna”, încheie Frederick Kempe analiza publicată de Atlantic Council.

