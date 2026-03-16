Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot

Coreea de Nord a organizat duminică alegeri pentru Adunarea Populară Supremă, mai exact un grup de oficiali care aprobă politica statului și numește înalții oficiali ai țării, a anunțat presa de stat KCNA, citată de Reuters.

Aproape 99,99% dintre alegătorii eligibili își exprimaseră votul până la ora 18:00 (09:00 GMT) duminică, a mai transmis sursa citată.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a exprimat votul la o mină de cărbune, unde a declarat că industria cărbunelui este esențială pentru dezvoltarea economiei țării și pentru planul său economic pe cinci ani

În cursul reuniunii Adunării Populare Supreme, analiştii vor urmări dacă Kim va fi numit preşedinte, o poziţie rezervată mult timp bunicului său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Ir Sen.

FOTO: Profimedia

