Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia

Partidul cancelarului Friedrich Merz a terminat pe primul loc în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia, dar Alternativa pentru Germania a înregistrat cel mai mare avans, în primul test electoral de la învestirea Guvernului Merz.

Rezultatele finale de luni au arătat că Uniunea Creștin-Democrată (CDU) de centru-dreapta a lui Friedrich Merz a obținut 33,3% din voturi la alegerile de duminică pentru consilii și primari din Renania de Nord-Westfalia.

Partenerii de guvernare ai Uniunii, social-democrații de centru-stânga – pentru care Renania de Nord-Westfalia a fost mult timp un fief – au luat 22,1%.

Ambele partide au luat puțin sub scorul lor de la anterioarele alegeri municipale, în 2020.

Merz a scris pe platforma X că CDU este „în mod clar cea mai puternică forță” din Renania de Nord-Westfalia:

„Abordăm problemele la nivel național, de stat și municipal cu hotărâre. Soluțiile nu sunt la margine, ci în centru – cu răspunsuri pentru economia noastră, migrație și securitate”.

Dar Alternativa pentru Germania, sau AfD, a obținut 14,5% din voturi – o creștere cu 9,4%, sau aproape o triplare a rezultatelor față de 2020.

Alice Weidel: „Un succes uriaș”

Co-liderul AfD Alice Weidel a sărbătorit ceea ce ea a numit „un succes uriaș” duminică.

Rezultatul primului test electoral este un eșec pentru cancelarul Friedrich Merz, care provine din Renania de Nord-Westfalia, notează Bloomberg.

Amplasat în vestul Germaniei, Renania de Nord-Westfalia este cel mai populat land din Germania, cu o populație de aproximativ 18 milioane de oameni, și găzduiește mari centre industriale, cum ar fi Duisburg, Dortmund și Essen.

AfD înregistrează cele mai bune rezultate în regiunile foste comuniste și mai puțin prospere din estul Germaniei, dar rezultatele de duminică au subliniat ascensiunea sa în ultimii ani ca forță și în vestul Germaniei, unde temerile cu privire la siguranța locului de muncă sunt în creștere.

La alegerile naționale din februarie, AfD a obținut 20,8% din voturi, terminând pe locul doi și devenind cel mai mare partid de opoziție. În Renania de Nord-Westfalia, partidul a obținut 16,8% din voturi în februarie.

Ascensiunea AfD a fost alimentată de nemulțumirea față de numărul mare de migranți, dar și de alte probleme, inclusiv o economie stagnantă și războiul din Ucraina, notează Associated Press.

Sprijinul popular pentru AfD rămâne ridicat, în ciuda faptului că agenția de informații internă a Germaniei a clasificat partidul drept o organizație extremistă de dreapta, o desemnare pe care a suspendat-o după ce AfD a lansat o contestație legală.

Cea mai mare scădere a sprijinului de duminică a fost pentru Verzii ecologisti, de stânga, care au scăzut de la 20% în urmă cu cinci ani la 13,5%.

Foto: Profimedia

