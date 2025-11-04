Alertă alimentară în Statele Unite. Șase oameni au murit din cauza unui focar național de listerioză. Ce alimente au consumat

Alertă alimentară în Statele Unite. Șase persoane au murit și alte 25 au ajuns la spital din cauza infectării cu bacteria listeria. Îmbolnăvirile au fost cauzate de consumul unor paste semipreparate, retrase acum de pe piață, și vândute în mai multe supermarketuri din țară.

Focarul a fost anunțat pentru prima dată în iunie și a provocat un val de retrageri de pe piață ale pastelor gata preparate, inclusiv paste de la furnizorul de alimente Nate’s Fine Foods, potrivit FDA. FDA colaborează cu Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor pentru a investiga focarul de listerioză din mai multe state.

Până acum, cazuri au fost raportate în 18 state: California, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Carolina de Nord, Nevada, Ohio, Oregon, Carolina de Sud, Texas, Utah, Virginia și Washington, informează NBC News.

Decesele au fost raportate în Hawaii, Illinois, Michigan, Oregon, Texas și Utah.

Într-o actualizare de săptămâna trecută, FDA a transmis că bacteria a dus inclusiv la pierderea unei sarcini.

Ce alimente sunt afectate?

În septembrie, Nate’s Fine Foods a anunțat retragerea de pe piață a diferitelor feluri de paste pre-gătite, dintre care mai multe sunt vândute în lanțurile de supermarketuri:

– Fettuccine Alfredo cu pui de la FreshRealm’s Home Chef – (se vinde la Kroger și Walmart)

– Pui la grătar cu sos Alfredo de la FreshRealm, Marketside, și fettuccine – (se vinde la Kroger și Walmart)

– Linguine Marketside de la FreshRealm cu chiftele de vită și sos marinara – (se vinde la Walmart)

– Salate de paste preparate în magazinele de la Albertsons Companies

– Fettuccine Alfredo cu piept de pui înnegrit în stil Cajun de la Trader Joe

– Boluri cu creveți și linguini de la Scott & Jon de la Demer Food Group

– Salate de paste Kroger Deli cu bowtie și penne

– Salată de paste cu mozzarella afumată Giant Eagle

– Salată de paste cu mozzarella afumată de la Sprouts Farmers Market

– FDA sfătuiește consumatorii să „verifice de două ori frigiderele și congelatoarele pentru alimentele rechemate”.

Listerioza este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Listeria monocytogenes, care se transmite de obicei prin alimente contaminate. Bacteria este frecvent prezentă în mediul înconjurător, în sol, vegetaţie şi fecalele animalelor, dar poate fi pusă în evidenţă şi în alimente crude, cum ar fi carnea proaspătă, laptele crud şi peşte.

La persoanele cu un sistem imunitar intact, aceasta duce rar la îmbolnăvire, iar atunci când se manifestă, simptomele sunt similare gripei, însoțite de vărsături sau diaree. Adesea, infecția trece neobservată.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare

Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU