Prima pagină » Știri externe » Alertă maximă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile SUA: „Adăpostiți-vă acum”

Alertă maximă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile SUA: „Adăpostiți-vă acum”

Ruxandra Radulescu
28 oct. 2025, 18:11, Știri externe
Alertă maximă în Jamaica din cauza uraganului Melissa. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate. Autoritățile SUA:
Galerie Foto 6

Cetățenii și autoritățile din Jamaica iau măsuri de siguranță pentru a se adăposti în timpul uraganului Melissa, care se preconizează a fi cea mai puternică furtună din ultimii 174 de ani, care va lovi regiunea. Experții nu exclud posibilitatea unei catastrofe umanitare. Organizația Internațională Crucea Roșie a transmis că 1,5 milioan de persoane vor fi grav afectate. 

Vezi galeria foto
6 poze

Uraganul Melissa, o furtună de categoria 5, cea mai puternică posibilă pe scara Saffir – Simpso, s-a abătut marți asupra regiunii Jamaica.

Avertismentul Centrului pentru Uragane SUA: „O situație extrem de periculoasă”

Centrul Național pentru Uragane din SUA i-a avertizat pe cetățeni asupra situației extrem de grave:

„ACEASTA ESTE O SITUAȚIE EXTREM DE PERICULOASĂ ȘI CARE AMENINȚĂ VIAȚA! ADĂPOSTIȚI-VĂ ACUM!”


240.000 de cetățeni au rămas fără curent

Într-o conferință de presă de marți dimineață, Daryl Vaz, ministrul energiei, telecomunicațiilor și transporturilor din Jamaica, a declarat că rețeaua electrică va fi afectată, dar nu există niciun plan de închidere a acesteia.

„Aproximativ 240.000 de clienți ai Companiei de Servicii Publice din Jamaica au rămas fără curent electric”, a spus el.

„Zborurile de urgență ar putea părăsi țara chiar de joi de pe aeroportul din Kingston”, a mai adăugat.

Crucea Roșie a amplasat adăposturi pentru sinistrați

Ministrul administrației locale din Jamaica, Desmond McKenzie, a declarat că peste 800 de adăposturi sunt deschise, aproape 6.000 de persoane fiind adăpostite.

Organizația Internațională a Crucii Roșii a declarat că se așteaptă ca până la 1,5 milioane de persoane din Jamaica să fie afectate direct de furtună.

„Astăzi va fi foarte dificil pentru zeci de mii, dacă nu milioane de oameni din Jamaica”, a declarat Necephor Mghendi reprezentant al Organizației Crucea Roșie. „Acoperișurile vor afectate, vor fi inundații, izolarea va deveni o realitate dură pentru mulți”, a mai adăugat acesta.

Pentru a permite distribuirea rapidă a ajutoarelor, articole esențiale – prelate, kituri de igienă, pături și apă potabilă, pe insulă au fost amplasate mai multe filiale ale Oganizației Crucea Roșie și au  fost amenajate peste 800 de adăposturi pentru persoanele evacuate.

Recomandarea autorului:

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
18:44
🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
EXTERNE Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin
18:31
Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin
EXTERNE Uraganul Melissa, de categorie 5, depășește Katrina ca intensitate și amenință Jamaica
18:17
Uraganul Melissa, de categorie 5, depășește Katrina ca intensitate și amenință Jamaica
EXTERNE Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă
18:05
Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă
EXTERNE Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță
17:45
Un bloc din Ucraina a fost pulverizat la fel ca „blocul groazei” din Rahova. Coincidențe aproape neverosimile, la 700 de kilometri distanță
EXTERNE Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie
16:56
Decizia pe care a luat-o un profesor. A vândut tot și s-a pensionat anticipat. În ce țară trăiește cu doar jumătate de pensie
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Legătura dintre ochi, îmbătrânire și riscul cardiovascular a fost, în sfârșit, descoperită
VIDEO George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
18:46
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
LEGE Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
18:45
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
VIDEO EXCLUSIV Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
18:40
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
SĂNĂTATE Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
18:21
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
VIDEO EXCLUSIV Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”
18:16
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”