Cetățenii și autoritățile din Jamaica iau măsuri de siguranță pentru a se adăposti în timpul uraganului Melissa, care se preconizează a fi cea mai puternică furtună din ultimii 174 de ani, care va lovi regiunea. Experții nu exclud posibilitatea unei catastrofe umanitare. Organizația Internațională Crucea Roșie a transmis că 1,5 milioan de persoane vor fi grav afectate.

Uraganul Melissa, o furtună de categoria 5, cea mai puternică posibilă pe scara Saffir – Simpso, s-a abătut marți asupra regiunii Jamaica.

Avertismentul Centrului pentru Uragane SUA: „O situație extrem de periculoasă”

Centrul Național pentru Uragane din SUA i-a avertizat pe cetățeni asupra situației extrem de grave:

„ACEASTA ESTE O SITUAȚIE EXTREM DE PERICULOASĂ ȘI CARE AMENINȚĂ VIAȚA! ADĂPOSTIȚI-VĂ ACUM!”





240.000 de cetățeni au rămas fără curent

Într-o conferință de presă de marți dimineață, Daryl Vaz, ministrul energiei, telecomunicațiilor și transporturilor din Jamaica, a declarat că rețeaua electrică va fi afectată, dar nu există niciun plan de închidere a acesteia.

„Aproximativ 240.000 de clienți ai Companiei de Servicii Publice din Jamaica au rămas fără curent electric”, a spus el. „Zborurile de urgență ar putea părăsi țara chiar de joi de pe aeroportul din Kingston”, a mai adăugat.

Crucea Roșie a amplasat adăposturi pentru sinistrați

Ministrul administrației locale din Jamaica, Desmond McKenzie, a declarat că peste 800 de adăposturi sunt deschise, aproape 6.000 de persoane fiind adăpostite.

Organizația Internațională a Crucii Roșii a declarat că se așteaptă ca până la 1,5 milioane de persoane din Jamaica să fie afectate direct de furtună.

„Astăzi va fi foarte dificil pentru zeci de mii, dacă nu milioane de oameni din Jamaica”, a declarat Necephor Mghendi reprezentant al Organizației Crucea Roșie. „Acoperișurile vor afectate, vor fi inundații, izolarea va deveni o realitate dură pentru mulți”, a mai adăugat acesta.

Pentru a permite distribuirea rapidă a ajutoarelor, articole esențiale – prelate, kituri de igienă, pături și apă potabilă, pe insulă au fost amplasate mai multe filiale ale Oganizației Crucea Roșie și au fost amenajate peste 800 de adăposturi pentru persoanele evacuate.

