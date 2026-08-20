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Alertă în România: o dronă a intrat în spațiul aerian și s-a prăbușit în județul Tulcea. MApN a ridicat două avioane F-18

Alertă în România: o dronă a intrat în spațiul aerian și s-a prăbușit în județul Tulcea. MApN a ridicat două avioane F-18
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia
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O dronă a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al României și s-a prăbușit lângă Grindu, în județul Tulcea. La impact a izbucnit un incendiu. MApN a ridicat două avioane F-18.

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de miercuri spre joi, 20 august, și s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar au detectat primele ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina la ora 02:23.

În urma alertei, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În același timp, Forțele Aeriene Române au trimis în misiune un elicopter IAR-330 SOCAT pentru cercetarea zonei.

„În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană”, a transmis Ministerul Apărării Naționale pe Facebook.

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Pe măsură ce situația evolua, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât să poată fi instituite măsurile necesare pentru avertizarea populației.

La ora 03:20 a fost transmis un mesaj RO-Alert în zona aflată sub potențiala amenințare.

Drona a intrat în România la ora 03:21 și s-a prăbușit trei minute mai târziu

La numai un minut după transmiterea mesajului RO-Alert, sistemele de supraveghere au confirmat pătrunderea dronei în spațiul aerian național.

Potrivit MApN, drona a intrat în România la ora 03:21, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. Trei minute mai târziu, la ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta se prăbușise la aproximativ patru kilometri nord-est de localitatea Grindu, din județul Tulcea.

Zona în care a căzut drona este, din fericire, nepopulată.

„La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Impactul a provocat, așadar, un incendiu, însă focul s-a stins fără intervenție. Autoritățile nu au raportat persoane rănite sau pagube materiale.

Militarii MApN merg la locul impactului. Alerta aeriană a încetat la 03:52

După localizarea zonei în care s-a prăbușit drona, Ministerul Apărării a trimis la fața locului o echipă de militari. Aceștia urmează să securizeze perimetrul și să desfășoare procedurile specifice la locul impactului.

Alerta aeriană instituită în timpul incidentului a încetat la ora 03:52, la aproximativ o oră și jumătate după ce sistemele radar românești detectaseră grupul de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.

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