Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO

Președintele american Donald Trump a declarat luni că India s-ar fi oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la zero, în timp ce premierul indian Narendra Modi, aflat în China, a făcut o demonstrație publică de solidaritate cu liderii chinezi și ruși.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a scris:

„Ceea ce puțini oameni înțeleg este că facem foarte puține afaceri cu India, dar ei fac o cantitate enormă de afaceri cu noi. Cu alte cuvinte, ei ne vând cantități masive de bunuri, suntem cel mai mare ‘client’ al lor, dar noi le vindem foarte puțin.” „Acum s-au oferit să-și reducă taxele vamale la zero, dar se face târziu. Ar fi trebuit să facă asta cu ani în urmă.”

Nu este clar când a fost făcută oferta sau dacă Casa Albă ar intenționa să redeschidă negocierile comerciale cu India, conform Reuters.

SUA au impus recent taxe vamale de până la 50% pentru bunurile din India – printre cele mai mari taxe anunțate de Administrația Trump pentru zeci de națiuni străine – și au criticat India pentru achiziționarea de petrol rusesc.

Premierul indian Narendra Modi, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai

Remarcile lui Trump au venit în timp ce premierul indian Narendra Modi se afla în China pentru un summit a peste 20 de lideri ai țărilor Organizației de Cooperare de la Shanghai, o inițiativă susținută de China, care a primit un nou suflu datorită ofensivei tarifare globale a lui Trump, conform Reuters.

La summit, președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat viziunea pentru o nouă ordine economică și de securitate globală, care să acorde prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă la adresa SUA.

În China, într-o imagine concepută pentru a transmite solidaritate, Vladimir Putin și Narendra Modi au fost arătați ținându-se de mână în timp ce se îndreptau jovial spre Xi Jinping, înainte de deschiderea summitului. Cei trei bărbați au stat umăr la umăr, râzând și înconjurați de interpreți.

Beijingul a folosit summitul pentru a repara legăturile cu New Delhi. Modi, care vizitează China pentru prima dată în șapte ani, și Xi au convenit duminică că țările lor sunt parteneri de dezvoltare, nu rivali, și au discutat modalități de îmbunătățire a comerțului.

