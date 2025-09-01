Prima pagină » Știri externe » Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO

Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO

01 sept. 2025, 20:35, Știri externe
Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO

Președintele american Donald Trump a declarat luni că India s-ar fi oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la zero, în timp ce premierul indian Narendra Modi, aflat în China, a făcut o demonstrație publică de solidaritate cu liderii chinezi și ruși.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a scris:

„Ceea ce puțini oameni înțeleg este că facem foarte puține afaceri cu India, dar ei fac o cantitate enormă de afaceri cu noi. Cu alte cuvinte, ei ne vând cantități masive de bunuri, suntem cel mai mare ‘client’ al lor, dar noi le vindem foarte puțin.”

„Acum s-au oferit să-și reducă taxele vamale la zero, dar se face târziu. Ar fi trebuit să facă asta cu ani în urmă.”

Nu este clar când a fost făcută oferta sau dacă Casa Albă ar intenționa să redeschidă negocierile comerciale cu India, conform Reuters.

SUA au impus recent taxe vamale de până la 50% pentru bunurile din India – printre cele mai mari taxe anunțate de Administrația Trump pentru zeci de națiuni străine – și au criticat India pentru achiziționarea de petrol rusesc.

Premierul indian Narendra Modi, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai

Remarcile lui Trump au venit în timp ce premierul indian Narendra Modi se afla în China pentru un summit a peste 20 de lideri ai țărilor Organizației de Cooperare de la Shanghai, o inițiativă susținută de China, care a primit un nou suflu datorită ofensivei tarifare globale a lui Trump, conform Reuters.

La summit, președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat viziunea pentru o nouă ordine economică și de securitate globală, care să acorde prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă la adresa SUA.

În China, într-o imagine concepută pentru a transmite solidaritate, Vladimir Putin și Narendra Modi au fost arătați ținându-se de mână în timp ce se îndreptau jovial spre Xi Jinping, înainte de deschiderea summitului. Cei trei bărbați au stat umăr la umăr, râzând și înconjurați de interpreți.

Beijingul a folosit summitul pentru a repara legăturile cu New Delhi. Modi, care vizitează China pentru prima dată în șapte ani, și Xi au convenit duminică că țările lor sunt parteneri de dezvoltare, nu rivali, și au discutat modalități de îmbunătățire a comerțului.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Christine Lagarde avertizează asupra unui „pericol foarte serios” dacă Donald Trump preia CONTROLUL asupra politicii monetare a SUA

Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani

Citește și

EXTERNE Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
21:41
Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
EXTERNE Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA
19:57
Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA
TRAGEDIE O refugiată ucraineană, în vârstă de 16 ani, a murit în Germania după ce a fost împinsă sub tren de un bărbat. Poliția a oferit detalii despre agresor
19:41
O refugiată ucraineană, în vârstă de 16 ani, a murit în Germania după ce a fost împinsă sub tren de un bărbat. Poliția a oferit detalii despre agresor
FOTO-VIDEO Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
18:57
Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE
FOTO-VIDEO Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei
18:46
Cum comentează Ursula von Der Leyen sancțiunile europene asupra Rusiei
EXTERNE Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”
18:09
Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”
Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers