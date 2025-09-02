NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum”

NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al curselor aeriene civile, a declarat marți secretarul general al alianței Mark Rutte.

Anunțul vine la două zile după ce un avion la bordul căruia se afla președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avut dificultăți în a folosi navigația GPS în timp ce se afla în spațiul aerian al Bulgariei.

Avionul a aterizat în siguranță, dar autoritățile bulgare au declarat că suspectează că Rusia s-ar afla în spatele interferenței.

„Acest lucru este luat foarte în serios”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul unei conferințe de presă la Luxemburg.

„Vă pot asigura că lucrăm zi și noapte pentru a contracara acest lucru, pentru a-l preveni și pentru a ne asigura că nu o vor mai face”, a mai spus Rutte, fără a oferi detalii.

Uniunea Europeană și NATO sunt entități separate, cu seturi diferite de țări membre, dar securitatea Europei este o problemă vitală pentru ambele, notează Associated Press.

Rutte: Campania complexă a Rusiei de „amenințări hibride”

Rutte a spus că bruiajul face parte dintr-o campanie complexă a Rusiei de „amenințări hibride”, cum ar fi tăierea cablurilor submarine în Marea Baltică, un complot de asasinare a unui industriaș german și un atac cibernetic asupra Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

„Întotdeauna am urât cuvintele hibrid pentru că sună atât de drăgălaș, dar hibrid înseamnă exact acest bruiaj al avioanelor comerciale, cu efecte potențial dezastruoase”, a spus el.

De la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, oficialii occidentali au acuzat Rusia și aliații săi că au organizat zeci de atacuri și alte incidente, de la cazuri de vandalism la incendieri premeditate și tentative de asasinat.

„Amenințarea din partea rușilor crește în fiecare zi. Să nu fim naivi în privința asta: într-o zi asta ar putea ajunge să implice și Luxemburg, ar putea ajunge în Olanda”, a spus Rutte. “Cu cea mai recentă tehnologie de rachete rusești, de exemplu, în prezent diferența dintre Lituania, pe linia frontului, și Luxemburg, Haga sau Madrid este de cinci până la zece minute. Acesta este timpul necesar acestei rachete pentru a ajunge în aceste părți ale Europei”.

Întregul continent se află sub „amenințarea directă a rușilor”, a avertizat el.

„Suntem cu toții pe flancul estic acum, indiferent dacă locuiești la Londra sau la Tallinn”.

Bulgaria nu va investiga cazul de bruiaj al avionului lui von der Leyen, deoarece „astfel de lucruri se întâmplă în fiecare zi”, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jeliazkov.

El a spus că acesta este unul dintre efectele secundare ale războiului Rusiei în Ucraina și că astfel de episoade au avut loc în întreaga Europă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski se va întâlni joi la Paris, cu președintele Comisiei Europene, cu secretarul general NATO și cu liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii