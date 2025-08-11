Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Andrei Văcaru
11 aug. 2025, 16:43, Știri externe
Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că „este posibil” ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

În timpul unui interviu acordat CNN, Whitaker a fost întrebat dacă Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska pentru a discuta un acord de încetare a focului în Ucraina.

„Cu siguranță cred că este posibil. Știți, cu siguranță, nu poate exista un acord cu care să nu fie agreat de toți cei implicați în el”, a spus Whitaker.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO. „Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a asigurat Matthew Whitaker. Dar „nu s-a luat nicio decizie”, a mai spus oficialul.

Trump urmează să se întâlnească cu Putin în Alaska vineri pentru a discuta despre sfârșitul războiului dinntre Ucraina și Rusia, care durează de trei ani. Casa Albă a transmis că discuțiile ar putea implica și unele concesii din partea ambelor părți.

„Avem de-a face cu un teritoriu care a fost disputat timp de trei ani și jumătate. Mulți ruși au murit, mulți ucraineni au murit. Așa că analizăm asta, dar, de fapt, trebuie să recuperăm o parte și să facem schimb de alte zone. Este complicat. De fapt, nu este nimic ușor. Este foarte complicat. Dar vom recupera o parte. Și vom face schimburi”, a declarat Trump vineri.

Ce spune Volodimir Zelenski

Au existat, de asemenea, unele speculații potrivit cărora Casa Albă l-ar putea invita pe Zelenski în Alaska.

„Președintele rămâne deschis unui summit trilateral cu ambii lideri. În prezent, Casa Albă planifică întâlnirea bilaterală solicitată de președintele Putin”, a declarat sâmbătă un oficial de rang înalt al Casei Albe.

Putin a discutat de asemenea, sâmbătă, o propunere de încetare a focului cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. Acordul ar include încetarea completă a luptelor în schimbul unor părți din estul Ucrainei, potrivit The Wall Street Journal.

„Orice decizii care sunt împotriva noastră, orice decizii care sunt luate fără Ucraina, sunt în același timp decizii împotriva păcii. Nu vor duce la nimic”, a scris Zelenski pe platforma socială X ca răspuns la aceste informații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”

Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Descoperire astronomică majoră: un nou corp ceresc ar putea rescrie istoria despre sistemul solar
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn