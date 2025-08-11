Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că „este posibil” ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

În timpul unui interviu acordat CNN, Whitaker a fost întrebat dacă Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska pentru a discuta un acord de încetare a focului în Ucraina.

„Cu siguranță cred că este posibil. Știți, cu siguranță, nu poate exista un acord cu care să nu fie agreat de toți cei implicați în el”, a spus Whitaker.

Dar, în final, decizia îi va aparţine lui Donald Trump, a avertizat ambasadorul său la NATO. „Dacă el consideră că invitarea lui Zelenski este cea mai bună soluţie, atunci o va face”, a asigurat Matthew Whitaker. Dar „nu s-a luat nicio decizie”, a mai spus oficialul.

Trump urmează să se întâlnească cu Putin în Alaska vineri pentru a discuta despre sfârșitul războiului dinntre Ucraina și Rusia, care durează de trei ani. Casa Albă a transmis că discuțiile ar putea implica și unele concesii din partea ambelor părți.

„Avem de-a face cu un teritoriu care a fost disputat timp de trei ani și jumătate. Mulți ruși au murit, mulți ucraineni au murit. Așa că analizăm asta, dar, de fapt, trebuie să recuperăm o parte și să facem schimb de alte zone. Este complicat. De fapt, nu este nimic ușor. Este foarte complicat. Dar vom recupera o parte. Și vom face schimburi”, a declarat Trump vineri.

Ce spune Volodimir Zelenski

Au existat, de asemenea, unele speculații potrivit cărora Casa Albă l-ar putea invita pe Zelenski în Alaska.

„Președintele rămâne deschis unui summit trilateral cu ambii lideri. În prezent, Casa Albă planifică întâlnirea bilaterală solicitată de președintele Putin”, a declarat sâmbătă un oficial de rang înalt al Casei Albe.

Putin a discutat de asemenea, sâmbătă, o propunere de încetare a focului cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. Acordul ar include încetarea completă a luptelor în schimbul unor părți din estul Ucrainei, potrivit The Wall Street Journal.

„Orice decizii care sunt împotriva noastră, orice decizii care sunt luate fără Ucraina, sunt în același timp decizii împotriva păcii. Nu vor duce la nimic”, a scris Zelenski pe platforma socială X ca răspuns la aceste informații.

Sursa foto: Profimedia