Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei alcool atunci când iei antibiotice? De ce este interzis lucrul acesta?

21 oct. 2025, 19:12, Social
Cu toții am primit recomandarea de la doctor, ca în perioada în care luam antibiotice, ne este interzis să consumăm alcool. Însă ce se întâmplă dacă bei alcool în perioada aceasta și de ce este periculos?

Ce se întâmplă dacă bei alcool atunci când administrezi antibiotice. De ce medicii, dar și producătorii de medicamente, interzic acest lucru. Află în rândurile următoare tot ce trebuie să știi despre modul în care antibioticele acționează în corpul uman.

Nu toate antibioticele reacționează în mod negativ la contactul cu alcoolul. Acesta este motivul pentru care medicii oferă recomandări diferite în privința consumului de alcool în timpul unui tratament cu antibiotic.

Tipul medicamentului, doza și starea generală a pacientului sunt factori care pot influența modul în care corpul tolerează asocierea dintre cele două. Cel mai sigur este ca pacientul să discute cu medicul înainte de a începe o cură cu antibiotice.

Antibioticele au rolul de a distruge bacteriile care cauzează infecții, însă ele acționează și asupra bacteriilor benefice din organism, acele microorganisme care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și la menținerea echilibrului intestinal. Din acest motiv, tratamentele cu antibiotice pot fi însoțite uneori de efecte secundare neplăcute, cum ar fi durerile abdominale sau diareea.

Ele sunt utilizate pentru a trata și preveni infecțiile bacteriene, având capacitatea fie de a le ucide, fie de a împiedica multiplicarea. În mod normal, sistemul imunitar – prin celule albe – poate elimina bacteriile dăunătoare însă atunci când acestea se înmulțesc rapid, organismul are nevoie de ajutorul antibioticelor pentru a restabili echilibrul.

În general, specialiștii recomandă evitarea completă a alcoolului pe durata tratamentului și până la cel puțin 72 de ore după terminarea acestuia. Este important de subliniat că și unele produse aparent inofensive, precum apa de gură sau anumite siropuri, pot conține alcool și pot interfera cu medicamentele. În situațiile în care apar reacții neobișnuite, este necesar să se solicite imediat ajutor medical, deoarece unele combinații pot pune viața în pericol.

Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată

Greșeală periculoasă. Care sunt medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care nu ar trebui să le amesteci cu alcool

