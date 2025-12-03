Amenda uriașă pe care o poate primi o femeie dintr-un motiv banal. A folosit greșit scara rulantă din metrou

O femeie este judecată și ar putea primi o amendă de peste 1.100 de euro după ce ar fi mers „în direcția greșită” pe o scară rulantă într-o stație de metrou din Londra.

Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, este acuzată că ar fi folosit, pe 27 noiembrie, scara rulantă de la stația de metrou din North Greenwich, din sud-estul Londrei, într-un mod greșit.

Potrivit acuzațiilor, ea ar fi „folosit sau încercat să folosească scara rulantă altfel decât stând sau mergând pe ea în direcția corectă de deplasare”. Femeia riscă acum o amendă de până la 1.140 de euro.

Prevederile regulamentului feroviar din Londra

Regulamentele feroviare prevăd că mersul în direcția opusă pe o scară rulantă constituie infracțiune, iar persoana respectivă poate fi sancționată cu o amendă de până la 1.000 de lire (1.140 euro).

Regulamentul feroviar, în secțiunea dedicată echipamentelor și siguranței, stipulează clar: „Nicio persoană nu trebuie să folosească scara rulantă decât stând sau mergând în direcția destinată deplasării”. Tot în categoria interdicțiilor se află folosirea intrării stației ca ieșire (sau invers), precum și împiedicarea închiderii unei uși automate, cu excepția cazurilor de urgență.

Femeia, care locuiește într-un district din Londra, a apărut vineri, 28 noiembrie, în fața instanței, unde a pledat nevinovată. Procesul ei, estimat să dureze aproximativ trei ore, este programat abia în aprilie 2026.

