Summit cu scântei. Incident încordat între președintele Donald Trump și omologul său francez Emmanuel Macron, care au părut să-și arunce cuvinte aprinse, luni, în timpul unei strângeri de mână prelungite și explozive, la summitul de la Sharm El-Sheikh, Evenimentul de gradul zero din Egipt este menit să sprijine încetarea conflictului din Gaza.

Potrivit unui reputat cititor pe buze, cei doi ar fi făcut un schimb direct de avertismente și acuzații subtile, relatează publicația britanică Daily Express.

Șeful Americii și Macron și-au strâns mâinile aproape 30 de secunde, rivalizând pentru control

De-a lungul anilor, cei doi lideri mondiali au oscilat între momente de prietenie cordială și întâlniri aparent antagonice, observă sursa citată. Un episod recent a avut loc după ce președintele Franței s-a alăturat altor țări care au recunoscut statul palestinian. Decizie pe care Trump a catalogat-o imediat ca „o recompensă pentru atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023”.

Luni, la Sharm El-Sheikh, președintele Statelor Unite și liderul de la Palatul Elysee și-au strâns mâinile cu putere timp de aproape 30 de secunde, părând să concureze pentru controlul gestului, în timpul unei sesiuni foto surprinse de presa mondială.

Duel Trump vs Macron, în plin summit al păcii

Potrivit unui cititor pe buze, care a analizat gestul, cei doi ar fi făcut schimb de avertismente și acuzații subtile. Ulterior au decis să continue discuția în spatele ușilor închise.

„Mă bucur să te văd, deci ai fost de acord?”, l-ar fi întrebat Trump pe Macron când s-au întâlnit pe scenă, potrivit cititoarei pe buze Nicola Hickling, citată de themirror.com.

Macron a răspuns, întorcându-se ușor de la cameră.

„E autentic?”, ar fi întrebat Trump.

„Desigur”, a răspuns Macron.

„Bine, acum vreau să știu de ce. M-ai rănit. Știu deja”, ar fi continuat Trump.

„Încerc să fac pace”.

Macron i-a atins mâna și s-a uitat la ea, spunând: „Scuză-mă”, potrivit interpretării lui Hickling.

Apoi, Trump i-a zis lui Macron: „Hai să rezolvăm asta în privat”

Însă, șeful SUA pare să-i fi ignorat cererea și i-a strâns mâna și mai tare. „Hai să rezolvăm asta în privat”, ar fi spus Macron. „Eu doar pe ceilalți i-am rănit”, ar fi răspuns Trump.

„Înțeleg. Vom vedea cum va fi – vei vedea ce urmează să se întâmple”, ar fi avertizat discret Macron.

„Mi-ar plăcea să te văd făcând-o. Fă-o. Ne vedem imediat”, a replicat Trump.

Scena s-a derulat în timpul summitului din Egipt, co-prezidat de Trump și de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi.

Inflație de lideri mondiali au participat la summitul din Egipt

Potrivit președinției egiptene, summitul urmărește „încetarea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu și deschiderea unei noi ere de securitate regională”

La întâlnire au fost prezenți 20 de lideri mondiali, inclusiv șefii statelor Qatar, Palestina, Turcia, Spania, Regatul Unit, Italia, Norvegia, dar și reprezentanți ai ONU și Consiliului European. De la summit au lipsit oficialii israelieni și reprezentanții Hamas. Hickling a observat că schimbul de replici tensionat dintre Macron și Trump continuă o lungă tradiție a „diplomației teatrale”, descriind gestul ca „o luptă pentru putere exprimată prin atingere”.

„Strângerile prelungite și ferme dintre cei doi au o istorie clară de simbolism diplomatic teatral. Strângerea de mână a lui Trump, în timp ce vorbea, pare o încercare de a domina fizic interacțiunea, oferind în același timp un mesaj ambiguu, între conciliere și acuzație”, a explicat experta într-un e-mail pentru puiblicația britanică The Mirror.

„Macron a părut să caute o dezescaladare, încercând să se retragă din interacțiune. Atingerea mâinii, privirea în jos și întoarcerea capului sunt gesturi clasice de calmare, un semn că vrea să încheie momentul”, a completat Hickling.

Donald Trump, contradicție evidentă între cuvinte și limbajul trupului

Experta a remarcat o evidentă contradicție între cuvintele și limbajul trupului lui Trump. „Chiar dacă verbal pare că vorbește despre pace, gesturile lui transmit control și confruntare. Această disonanță indică o combinație între teatru diplomatic și afirmarea puterii”, a conchis cititoarea pe buze din Marea Britanie.

În luna septembrie, Trump a criticat public decizia Franței de a sprijini recunoașterea statului palestinian. „Cred că asta îl onorează pe Hamas și nu poți face asta după 7 octombrie. Pur și simplu nu poți”, a spus președintele american atunci.

