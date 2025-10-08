Poliția intervine în PROTESTELE anti-Israel din Berlin. Printre manifestanți s-au numărat și membrii afiliați unei organizații interzise

Poliția din Berlin a dispersat o demonstrație anti-Israel în centrul capitalei Germaniei iar printre protestatari s-au numărat activiști afiliați unei organizații extremiste interzise.

Poliția nu a mai permis repetarea protestelor din 7 octombrie, atunci când manifestațiile au luat o turnură violentă. Aproape 300 de persoane care s-au adunat în fața primăriei pentru a mărșălui spre Alexanderplatz (centrul Berlinului) au fost oprite de oamenii legii.

Printre cei prezenți s-au numărat activiști pro-palestinieni afiliați rețelei extremiste Samidoun, care este interzisă în Germania. Înainte de a dispersa protestul, poliția i-a avertizat în repetate rânduri pe demonstranți că adunările de acest tip sunt interzise, notează Die Zeit.

„Unele persoane nu au fost cooperante și au recurs la îmbrânceli. În consecință, am imobilizat elementele recalcitrante și dus la sediu pentru audieri. Participanții la demonstrație au scandat sloganuri anti-Israel și antisemite. Protestele pașnice nu includ elemente care să incite la ură”, transmit reprezentanții poliției berlineze.

În această acțiune, forțele de ordine mobilizate nu au folosit tunurile cu apă. Zeci de polițiști au format un cordon pentru a împiedica accesul protestatarilor în centrul orașului.

