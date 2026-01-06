🚨 Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce

10:29 UPDATE. Liderul opoziției venezuelene, María Corina Machado: „Vreau să mă întorc în Venezuela cât mai curând posibil“ 10:24 UPDATE. Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, susține că imediat ce a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace i l-a dedicat lui Trump: „Am considerat că îl merită” 10:12 UPDATE. A plouat cu gloanțe asupra cartierelor din Caracas Centrul orașului Caracas s-a transformat, noaptea trecută, într-o zonă de război, după ce trupele care păzeau Palatul Miraflores au deschis focul asupra a ceea ce susțin că sunt „drone neautorizate”. Sute de proiectile au fost lansate spre cer. Gloanțele s-au întors în cartierele rezidențiale din apropiere. Locuitorii spun că proiectilele au sfâșiat pereți, au spart geamuri și au lovit mai multe clădiri. Nu s-au raportat victime. Forțele de securitate venezuelene insistă că au restabilit rapid ordinea și că totul este în regulă. Casa Albă a clarificat că Statele Unite „nu au jucat niciun rol în incident”. Guvernul nu a spus ce erau dronele sau cui aparțineau.

Liderul opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a acordat primul său interviu de la arestarea lui Maduro pentru postul de televiziune Fox News, unde i-a mulțumit lui Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la arestarea președintelui.

Machado a declarat, de asemenea, că dorește să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”.

Ea a reamintit, totodată, că în octombrie anul trecut i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace republicanului.

„Cred că l-a meritat. Premiul este pentru venezueleni și pentru Trump”, a spus ea. Machado a părăsit Venezuela în decembrie anul trecut pentru a călători în Norvegia pentru a primi premiul și nu s-a mai întors de atunci. Când a fost întrebată despre întoarcerea sa, Machado a spus: „Vreau să mă întorc cât mai curând posibil”.

Între timp, SUA „fac pregătirile necesare” pentru a redeschide ambasada sa din Caracas, potrivit Departamentului de Stat, în urma capturării președintelui venezuelean în atacul american de sâmbăta trecută.

Soții Maduro au apărut în fața tribunalului federal din New York și au pledat nevinovați la acuzațiile de narcoterorism care li se aduc. Judecătorul i-a citat să apară din nou pe 17 martie.

Între timp, în Venezuela, Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte în fața Adunării Naționale, unde fratele ei și-a reînnoit și el funcția de șef al Camerei.

Trump a confirmat că nu vor fi alegeri în Venezuela timp de treizeci de zile, așa cum prevede legea, și a făcut din nou presiuni asupra lui Rodríguez pentru a se supune cerințelor SUA.

„Vrem acces la tot ce cerem – petrol, drumuri și poduri – tot ce cerem, trebuie să ne dea”, în urma amenințărilor făcute în weekend. „Dacă nu face ceea ce trebuie, probabil va plăti un preț mai mare decât Maduro”, a amenințat el.

O serie de împușcături au fost raportate lângă Palatul Miraflores din Caracas la scurt timp după ora 19:00 (ora Columbiei), pe 5 ianuarie. Incidentul a avut loc la doar câteva ore după ce Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al țării și a coincis cu prima audiere a lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores , la New York, Statele Unite.

În același timp, utilizatorii rețelelor de socializare au raportat drone care zburau deasupra zonei din jurul palatului prezidențial.

„Sunau ca niște explozii, se întâmplau foarte frecvent”, a declarat pentru AFP un rezident care locuiește la cinci străzi de Miraflores. „Am văzut doar două lumini roșii pe cer”, a adăugat el, vorbind sub condiția anonimatului. „A durat cam un minut.”

Neoficial, s-a aflat că forțele venezuelene au răspuns la ceea ce se credea a fi o amenințare ostilă, dar după verificări se suspectează că drona identificată făcea parte din serviciul de informații și apărare al regimului.

Două ore mai târziu, o sursă oficială a confirmat pentru AFP că poliția venezueleană a tras asupra dronelor care zburau fără autorizație în vecinătatea palatului prezidențial.

„Dronele au survolat zona fără permisiune, iar poliția a tras focuri de avertisment, dar nu a existat nicio confruntare”, a declarat sursa corespondenților. „Întreaga țară este complet calmă.”

Zona din jurul Parlamentului a fost puternic păzită de forțele de ordine luni. În plus, este în vigoare stare de urgență, ordonând poliției să „întreprindă imediat căutarea și capturarea pe întreg teritoriul național a oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al Statelor Unite”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“

Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister