Premierul britanic Andy Burnham îl primește pe Zelenski la Londra și promite noi măsuri de sprijin pentru Ucraina

Premierul britanic Andy Burnham îl va primi miercuri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Downing Street, pentru a-și reafirma sprijinul pentru Ucraina. Liderul britanic va anunța măsuri pentru accelerarea livrărilor de rachete de apărare aeriană și va cere înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în contextul criticilor lansate de Donald Trump la adresa lui Zelenski și al deciziei SUA de a relaxa restricțiile asupra motorinei rusești.

Londra vrea să accelereze livrările de rachete pentru Ucraina

Potrivit unui comunicat al guvernului britanic, Andy Burnham va folosi întâlnirea cu Volodimir Zelenski pentru a reafirma sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina.

Premierul britanic se va angaja să „accelereze livrarea de rachete esențiale de apărare aeriană” în următoarele săptămâni. De asemenea, va cere partenerilor internaționali să consolideze sancțiunile împotriva Rusiei.

„Sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina este vital pentru a ne asigura securitatea în Regatul Unit și pentru a ne asigura că cei din prima linie au echipamentul necesar”, a declarat Burnham, potrivit comunicatului citat de guvernul britanic.

Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte un nou lider

Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Volodimir Zelenski. Sâmbătă, președintele american a sugerat că Ucraina ar trebui să aibă „un nou lider care poate ajunge la un acord de pace” cu Rusia.

Declarațiile au provocat îngrijorare în Ucraina și în rândul aliaților europeni, în contextul dezacordurilor privind sancțiunile împotriva Moscovei și condițiile încheierii războiului.

Duminică, Trump a anunțat unilateral un „armistițiu energetic” între Ucraina și Rusia, însă Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Luni, liderul ucrainean a declarat că devine „din ce în ce mai clar” că Rusia a respins propunerea privind oprirea atacurilor asupra sectorului energetic.

Deși au criticat decizia administrației Trump privind motorina rusească, aliații occidentali ai Ucrainei au susținut apelul președintelui american pentru o pauză a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Marea Britanie și Germania cer noi sancțiuni împotriva Rusiei

Marți, miniștrii de externe britanic și german au cerut, într-o declarație comună de la Varșovia, impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Regatul Unit încearcă, de asemenea, să convingă partenerii internaționali să susțină interzicerea importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc.

„Vom încerca să ne convingem partenerii să susțină interdicția privind gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, așa cum am făcut-o”, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey, potrivit unui comunicat guvernamental publicat marți seara.

Burnham și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina de la preluarea mandatului

Regatul Unit a fost unul dintre principalii susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022.

Andy Burnham l-a primit pe Volodimir Zelenski la o bază navală din Portsmouth, în sudul Angliei, la scurt timp după ce a preluat funcția de premier, în iulie. La sfârșitul lunii august, liderul britanic a vizitat Ucraina.

Întâlnirea de miercuri de la Downing Street are loc în contextul în care Londra încearcă să mențină sprijinul militar pentru Kiev și să convingă aliații să intensifice presiunea economică asupra Moscovei.