Antonio Costa: ADERAREA Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să avanseze

19 aug. 2025, 19:02, Știri externe
Ucraina trebuie să facă pași concreți înspre aderarea la Uniunea Europeană, consideră preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit Reuters.

Războiul din Ucraina trebuie să înceteze, iar țara trebuie să facă progrese pe calea aderării la UE.

„Europa trebuie să fie parte a oricăror negocieri de pace, alături de Ucraina, Rusia şi SUA, întrucât este în joc şi securitatea sa. Principala garanţie de securitate este ca Ucraina să fie capabilă să-și apere suveranitatea. Aliații de la Kiev mai au de progresat până când vor adera la UE”, susține președintele Consiliului European.

După întâlnirea Trump-Putin, Rusia și-a menținut cerințele pentru un eventual armistițiu: cele patru regiuni ocupate parțial să fie cedate, recunoașterea oficială a peninsulei anexate în 2014 și promisiunea solemnă că Ucraina nu va adera niciodată la NATO.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în nenumărate rânduri oferta înaintată de ruși, pe care a catalogat-o injustă.

„Nu vom da un centimetru din pământul nostru strămoșesc. Excludem din discuții cedarea teritoriilor ocupate abuziv de ruși”, afirmă Zelenski.

