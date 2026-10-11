AP: Trump și Rubio iau în considerare demiterea lui Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia

Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul de stat Marco Rubio iau în considerare posibilitatea de a o demite pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, relatează Associated Press.

Potrivit agenției, care citează un înalt oficial american, Trump și Rubio sunt „extrem de furioși” din cauza acuzațiilor privind conduita lui Guilfoyle și urmează să decidă care vor fi următorii pași chiar în această săptămână, după sărbătoarea Columbus Day de luni.

Oficialul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat că Rubio este extrem de indignat, având în vedere că a vizitat Atena chiar săptămâna trecută, într-un moment în care acuzațiile la adresa ambasadoarei continuau să iasă la iveală.

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