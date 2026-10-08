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Marco Rubio o apără din nou pe ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Ce spune secretarul de Stat al SUA despre noile dezvăluiri ale ziarului „Wall Street Journal”

Melania Agiu
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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio își menține sprijinul necondiționat pentru ambasadoarea SUA de la Atena, Kimberly Guilfoyle, în ciuda noilor dezvăluiri prezentate de ziarul Wall Street Journal. Oficialul american a refuzat categoric, joi, să comenteze articolul în care se susține că ambasadoarea s-ar fi angajat în comportamente necorespunzătoare și posibil ilegale înainte de a-și prelua funcția, relatează AP.

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Rubio le-ar fi spus reporterilor prezenți pe aeroport la plecarea sa din Atena, că nu va comenta acuzațiile apărute în „Wall Street Journal”, potrivit cărora Kimberly Guilfoyle ar fi cerut unui donator și susținător al președintelui american Donald Trump să achite o factură de 100.000 de dolari de pe un card de credit chiar înainte de audierea sa de confirmare în funcția de ambasador al SUA în Grecia. Guilfoyle i-ar fi promis apropiatului lui Trump că, dacă va face acest lucru, îi va oferi acces la oficiali ai administrației pentru rezolvarea unor probleme fiscale și juridice.

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Secretarul de stat al SUA a declarat că era la curent cu articolul din „The Wall Street Journal”, publicat miercuri seara, dar că nu avea nicio idee dacă informațiile erau adevărate și că nu urma să comenteze pe marginea acestuia.

„Voi, jurnaliștii, umblați cu impresia că dacă o sursă vă spune ceva și voi publicați lucrul acela, devine brusc adevăr absolut. Nu este adevăr absolut. Nu este adevăr absolut pentru mine. Nu așa facem noi lucrurile”, a declarat el la scara avionului său, în timp ce Guilfoyle, prezentă pentru a-și lua rămas bun la plecarea acestuia din Grecia, privea întreaga scenă.

Sursă video: X/@Olivia_Gazis

În timpul vizitei sale de la Atena, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a fost întrebat și de primul scandal în care este implicată Kimberly Guilfoyle din cauza dezvăluirilor WSJ, însă a ținut să precizeze că ambasadoarea americană în Grecia „face o treabă excelentă”.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul grec de externe, care a avut loc miercuri, Rubio a declarat că nu va comenta acuzațiile în timpul vizitei sale într-o țară străină, dar a adăugat: „Este suficient să spun că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadorul nostru a fost un ambasador puternic aici.”

Reamintim că primul scandal diplomatic din jurul ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, a izbucnit în urma unui articol publicat de ziarul Wall Street Journal pe 25 septembrie. Totul a pornit de la o cină tensionată care a avut loc la Atena în luna martie la care a participat și ministrul grec al Energiei. În cadrul acesteia, Kimberly Guilfoyle ar fi declarat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan din România și că o situație similară s-ar putea produce și în Grecia.

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