Drone rusești ieftine din lemn și polistiren au invadat spațiul aerian al Poloniei săptămâna aceasta și au fost doborâte cu sisteme de arme de milioane de dolari, subliniind lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări.

Cel puțin 19 drone au intrat miercuri în spațiul aerian al Poloniei.

A fost un „test politic și militar din partea Rusiei. Este foarte bine că Polonia a detectat și a doborât dronele”, a declarat Ulrike Franke, cercetător senior în politici la Consiliul European pentru Relații Externe, citat de Politico.

Franke a adăugat că există o discrepanță între echipamentul low-cost al Rusiei și răspunsul militar costisitor al NATO:

„Ce vom face, să trimitem F-16 și F-35 de fiecare dată? Nu este sustenabil. Trebuie să ne echipăm mai bine cu sisteme anti-drone.”

„Arată ca o jucărie, dar este reală”

Cel puțin o parte din dronele doborâte în Polonia erau modelul Gerbera, conform unui membru al Armatei poloneze, conform Reuters.

„Gerbera”, o versiune mai ieftină și simplificată a dronei iraniene Shahed-136, a fost folosită pentru prima dată în iulie 2024 și are o rază lungă de acțiune. Analiștii ucraineni și occidentali spun că Rusia folosește Gerbera ca o modalitate ieftină de a satura apărarea aeriană a Ucrainei.

Un reporter BBC care a examinat o dronă Gerbera a concluzionat:

“Cel mai izbitor lucru este cât de fragil este și cât de ieftin este de produs. Acesta este polistiren, material foarte, foarte de bază, există un pic de placaj înăuntru și un motor mic. Dar aceste lucruri pot fi umplute cu explozibil, într-un compartiment, așa că pot fi mortale”

Ce se știe despre drona Gerbera

Serviciile de informații ucrainene spun că drona este fabricată din materiale precum placaj și polistiren și asamblată la vasta fabrică rusească din Yelabuga.

Costul de fabricație este aproximativ 10.000 de dolari.

Potrivit ucrainenilor, dronele Gerbera sunt asamblate în Rusia din kituri furnizate de producătorul chinez Skywalker Technology. (Beijingul insistă că este neutru în războiul dintre Rusia și Ucraina și neagă că ar furniza asistență militară Rusiei).

Agenția de informații ucraineană a mai spus că a găsit în dronele Gerbera componente electronice de la producători americani și europeni, în ciuda restricțiilor privind exporturile de tehnologii cu dublă utilizare către Rusia.

Drona are o anvergură a aripilor de 2,5 m, greutate maximă de 18 kg, viteză maximă de 160 km/h, rază maximă de acțiune de 600 km și un mic motor de 60 cc în spate, care învârte o elice de lemn.

Gerbera poate fi folosită ca momeală, distrăgând atenția apărării aeriene de la dronele Shahed mult mai scumpe, care poartă încărcături puternice de explozibil (50 de kilograme, sau 90 de kilograme, pentru varianta mai nouă a dronei).

Cu toate acestea, analiștii spun că, de la introducerea sa, au apărut și alte versiuni ale Gerbera, cu mici încărcături de explozibil (până la 5 kilograme) sau cu echipament de recunoaștere.

„Dronele Gerbera sunt de obicei folosite ca parte a unui amestec de sisteme”, a spus Fabian Hinz, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. „Prin urmare, pare posibil ca în incursiune să se fi folosit și alte modele de drone din care nu s-au găsit încă resturi.”

