Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană a deschis focul spre militanți islamiști, în Gaza. HAMAS denunță încălcarea armistițiului

Armata israeliană a deschis focul spre militanți islamiști, în Gaza. HAMAS denunță încălcarea armistițiului

14 oct. 2025, 15:18, Știri externe
Armata israeliană a deschis focul spre militanți islamiști, în Gaza. HAMAS denunță încălcarea armistițiului

Armata israeliană a deschis focul, marți, spre mai mulți suspecți islamiști, în nordul Fâșiei Gaza, în pofida armistițiului dintre Israel și grupul militant Hamas.

”Armata israeliană a încercat să îndepărteze suspecții. Aceștia nu s-au supus somațiilor și au continuat să se apropie de trupe, care au deschis focul în pofida amenințării”, a transmis Armata israeliană, conform cotidianului Haaretz.

Potrivit armatei israeliene, cel puțin cinci suspecți au fost uciși în acest incident. Oficialii militari israelieni au declarat că suspecții au depășit o linie de demarcație stabilită prin actualul acord de armistițiu.

În schimb, autoritățile palestiniene au raportat moartea a șase persoane, în două incidente militare produse în nordul Fâșiei Gaza.

Hamas denunță încălcarea armistițiului

Din cauza incidentelor armate, mișcarea militantă Hamas a denunțat încălcarea termenilor acordului de armistițiu.

”Este vorba despre o încălcare a acordului de încetare a focului”, a acuzat Hazem Qassem, purtătorul de cuvânt al organizației islamiste palestiniene.

În același timp, armata israeliană a confirmat identitățile trupurilor a patru ostatici transferate în ultimele 12 ore de grupul islamist Hamas. Anterior, Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat grupul Hamas de încălcarea armistițiului, din cauza refuzului de predare a trupurilor tuturor ostaticilor decedați.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz,  a acuzat grupul Hamas că tergiversează transferul cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Anunțul Hamas privind returnarea celor patru cadavre reprezintă un eșec al îndeplinirii obligațiilor. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz, într-un mesaj postat pe platforma X.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

IRANUL respinge apelul pentru pace al președintelui TRUMP. Teheranul denunță acțiunile „ostile” ale SUA

ANALIZĂ Le Monde anticipează un DEZASTRU pentru Emmanuel Macron: Președintele Franței se agață de putere

Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Evz.ro
România, lovită de un val de concedieri și de scăderea vânzărilor, în 2025
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins o supergigantă roșie chiar înainte de a exploda
ENERGIE Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
18:04
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații
SHOWBIZ Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
17:51
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
17:50
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, atac dur la SRI: Nu a văzut fabricile de conturi false
EXCLUSIV Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
17:40
Ministrul Justiției, despre colaborarea cu Nicușor Dan în numirea procurorilor-șefi: „Nu am inițiat nicio consultare”
POLITICĂ Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
17:31
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan: Au mai fost coaliții care s-au destrămat. „Eu nu îmi doresc”
ACTUALITATE Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit
17:12
Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit