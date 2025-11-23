Armata israeliană afirmă că a ucis un comandant Hamas în Gaza

Armata israeliană a anunțat duminică că a ucis un comandant local al grupării Hamas în Gaza, pe fondul continuării unor acuzații reciproce între Israel și mișcarea militantă palestiniană privind încălcarea armistițiului.

Comandantul vizat este Alaa Al-Hadidi, responsabil cu aprovizionarea în cadrul centrului de producție al Hamas, iar surse spun că a fost ucis în atacurile de sâmbătă desfășurate în Fâșia Gaza. Până în prezent, Hamas nu a comentat despre moartea acestuia, conform agenției Reuters.

Atacurile aeriene israeliene de sâmbătă au fost descrise de premierul Benjamin Netanyahu drept o reacție la infiltrarea unui luptător Hamas pe teritoriul controlat de Israel. În urma acestor operațiuni, cinci membri importanți ai Hamas au fost uciși, iar autoritățile din Gaza au raportat cel puțin 20 de victime palestiniene în aceste raiduri.

