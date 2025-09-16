Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare

Armata israeliană a anunțat, marți, distrugerea a numeroase elemente de ”infrastructură teroristă” din orașul Gaza și a dat asigurări că încearcă protejarea ostaticilor israelieni deținuți de grupul Hamas, în timp ce presa și organizațiile pentru drepturile omului denunță încălcări grave ale dreptului internațional.

”Au fost distruse zeci de elemente ale infrastructurii teroriste. Noi vom face totul pentru a proteja ostaticii. Suntem conștienți de preocupările rudelor ostaticilor, vom face tot posibilul pentru a evita să îi rănim”, a declarat generalul Effie Defrin, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, citat de cotidianul The Times of Israel.

Jurnalistă ARD: Civilii palestinieni nu au unde să se adăpostească

Sophie von der Tann, corespondentul postului german ARD, a afirmat că mulți civili palestinieni au fost expuși bombardamentelor israeliene.

”Am aflat de la surse din orașul Gaza că, în pofida evacuărilor, mulți oameni au rămas acolo, nici măcar nu au știut unde să meargă, întrucât niciun loc nu este sigur, iar organizații israeliene pentru drepturile omului au denunțat încălcări ale normelor internaționale”, a afirmat Sophie von der Tann. ”Guvernul israelian a transmis că obiectivul acestei ofensive este distrugerea grupului Hamas, dar, conform presei, există critici chiar în armata israeliană, din partea unor comandanți care avertizează că sunt amenințate viețile ostaticilor, iar, potrivit experților, apar semne de întrebare și în privința distrugerii Hamas, dat fiind că este vorba de o ideologie, care nu poate fi distrusă printr-o operațiune militară. Chiar oficiali militari israelieni au admis că, în lipsa unei alternative politice, mișcarea Hamas nu va putea fi distrusă”, a subliniat ea.

Uniunea Europeană avertizează Israelul

Kaja Kallas, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate, a atras atenția că ofensiva israeliană în orașul Gaza nu va face decât să agraveze situația umanitară.

“Ofensiva terestră a Israelului în Gaza va agrava o situație care este deja disperată. Acest lucru înseamnă mai multe pierderi de vieți, mai multă distrugere și mutări ale populației”, a subliniat Kaja Kallas, confirmând intenția de a impune restricții în comerțul cu Israelul.

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise, iar câteva sute au fost rănite, în ultimele 24 de ore, în cursul ofensivei israeliene în orașul Gaza. Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 64.800 de morți și peste 165.000 de răniți.

