Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare

Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare

16 sept. 2025, 21:46, Știri externe
Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare

Armata israeliană a anunțat, marți, distrugerea a numeroase elemente de ”infrastructură teroristă” din orașul Gaza și a dat asigurări că încearcă protejarea ostaticilor israelieni deținuți de grupul Hamas, în timp ce presa și organizațiile pentru drepturile omului denunță încălcări grave ale dreptului internațional.

”Au fost distruse zeci de elemente ale infrastructurii teroriste. Noi vom face totul pentru a proteja ostaticii. Suntem conștienți de preocupările rudelor ostaticilor, vom face tot posibilul pentru a evita să îi rănim”, a declarat generalul Effie Defrin, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, citat de cotidianul The Times of Israel.

Jurnalistă ARD: Civilii palestinieni nu au unde să se adăpostească

Sophie von der Tann, corespondentul postului german ARD, a afirmat că mulți civili palestinieni au fost expuși bombardamentelor israeliene.

”Am aflat de la surse din orașul Gaza că, în pofida evacuărilor, mulți oameni au rămas acolo, nici măcar nu au știut unde să meargă, întrucât niciun loc nu este sigur, iar organizații israeliene pentru drepturile omului au denunțat încălcări ale normelor internaționale”, a afirmat Sophie von der Tann.

”Guvernul israelian a transmis că obiectivul acestei ofensive este distrugerea grupului Hamas, dar, conform presei, există critici chiar în armata israeliană, din partea unor comandanți care avertizează că sunt amenințate viețile ostaticilor, iar, potrivit experților, apar semne de întrebare și în privința distrugerii Hamas, dat fiind că este vorba de o ideologie, care nu poate fi distrusă printr-o operațiune militară. Chiar oficiali militari israelieni au admis că, în lipsa unei alternative politice, mișcarea Hamas nu va putea fi distrusă”, a subliniat ea.

Uniunea Europeană avertizează Israelul

Kaja Kallas, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate, a atras atenția că ofensiva israeliană în orașul Gaza nu va face decât să agraveze situația umanitară.

“Ofensiva terestră a Israelului în Gaza va agrava o situație care este deja disperată. Acest lucru înseamnă mai multe pierderi de vieți, mai multă distrugere și mutări ale populației”, a subliniat Kaja Kallas, confirmând intenția de a impune restricții în comerțul cu Israelul.

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise, iar câteva sute au fost rănite, în ultimele 24 de ore, în cursul ofensivei israeliene în orașul Gaza. Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 64.800 de morți și peste 165.000 de răniți.

Foto: Profimedia

Video: Tagesschau.de

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor

Noul premier al FRANȚEI adoptă o politică reformatoare/ Sébastien Lecornu elimină beneficiile „pe viață” acordate foștilor miniștri

Citește și

EXTERNE Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”
21:26
Declarațiile directorului FBI despre implicarea altor persoane în cazul EPSTEIN: “Am publicat toate informațiile credibile”
EXTERNE Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”
20:31
Pentagonul a confirmat: Militari americani au fost prezenți ca observatori la manevrele „Zapad-2025”
EXTERNE Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor
19:48
Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor
APĂRARE Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor
19:42
Olanda anunță planul de majorare a bugetului pentru APĂRARE la 27 de miliarde de euro anul viitor
EXTERNE Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
18:26
Trump, înaintea vizitei în Marea Britanie: Statele europene trebuie să înceteze “imediat” să mai cumpere petrol din RUSIA
VIDEO Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”
18:01
Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Evz.ro
Cum arată Cliff House, cea mai periculoasă casă din lume
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
POLITICĂ Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
22:14
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
GUVERN Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
22:09
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
VIDEO De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
22:09
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
ULTIMA ORĂ Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
22:04
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
GUVERN Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
21:58
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată