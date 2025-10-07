Prima pagină » Știri externe » UE ar putea limita CIRCULAȚIA diplomaților ruși, din cauza suspiciunilor privind acte de spionaj și sabotaje

07 oct. 2025, 15:24, Știri externe
Guvernele statelor din cadrul Uniunii Europene au ajuns la un acord de principiu în sensul limitării călătoriilor diplomaților ruși în spațiul Uniunii Europene, pe fondul suspiciunilor privind activități de spionaj și acte de sabotaj.

Conform noilor norme, care încă nu sunt aprobate formal, diplomații ruși din capitalele statelor UE vor fi nevoiți să informeze agențiile guvernamentale europene despre orice plan al deplasărilor în alte state decât cele în care se află.

Inițiativa, propusă de Cehia, se înscrie în noul set de sancțiuni configurate de Bruxelles ca reacție la invazia Rusiei în Ucraina. Pentru a fi adoptată în Consiliul Uniunii Europene, noua reglementare va avea nevoie de vot în unanimitate. Ungaria, ultima țară care se opunea măsurii, a renunțat la obiecții, afirmă surse citate de cotidianul Financial Times.

Cu toate acestea, adoptarea măsurilor ar putea fi întârziată de o dispută referitoare la cererea Austriei de includere a altei reglementări în noul set de sancțiuni. Este vorba de anularea blocării activelor oligarhului rus Oleg Deripaska, pentru ca Austria să obțină de la el compensații destinate băncii Raiffeisen.

Conform agențiilor de informații europene, agenți ruși care pretind a fi diplomați efectuează frecvent operațiuni în alte țări decât cele în care lucrează oficial.

“Numeroși diplomați ruși activează în alte țări decât cele în care sunt bazați oficial. Țara-gazdă știe ce să supravegheze, dar, dacă trec granița, nu pot fi urmăriți foarte bine”, a declarat un diplomat UE de rang înalt, sub protecția anonimatului.

