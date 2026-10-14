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Cel mai mare centru de date din Rusia a fost ținta unui atac cu drone ucrainene. La ce distanță de linia frontului este situat

Melania Agiu
Cel mai mare centru de date din Rusia a fost ținta unui atac cu drone ucrainene. La ce distanță de linia frontului este situat
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Cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de cea mai mare bancă și companie de tehnologie din țară, Sberbank, a fost lovit de drone ucrainene, a declarat miercuri un înalt responsabil al companiei, relatează Reuters. Cu toate acestea, atacul nu a perturbat serviciile Sberbank, a mai precizat sursa citată.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În același timp, toate sistemele și serviciile Sberbank funcționează normal și fără întreruperi”, a declarat reporterilor Alexander Vedyakhin, primul director general adjunct al Sberbank.

Facilitatea este situată în orașul Balakovo din regiunea Saratov, la aproximativ 650-700 km de granița cu Ucraina. Este principalul centru de date al Rusiei în ceea ce privește capacitatea de putere proiectată, care se ridică la 82 MW. Amplasamentul găzduiește 3.000 de rack-uri de servere și până la 120.000 de servere.

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Atacul din regiunea Saratov, de pe malul râului Volga, a urmat celor trei atacuri din săptămâna trecută asupra centrelor de date deținute de grupul tehnologic rus Yandex. Atacurile au avut loc pe 8 octombrie la Sasovo, pe 9 octombrie la Kaluga și pe 11 octombrie la Vladimir. Ucraina afirmă că răspunde la atacurile rusești asupra propriilor centre de date. Acum, Yandex ar avea nevoie de cel puțin șase luni pentru a înlocui infrastructura deteriorată a acestor trei centre de date.

Alături de Yandex, principalul său rival pe piața internă, Sberbank este liderul rus în domeniul dezvoltării inteligenței artificiale. Piața internă este împărțită între modelul GigaChat al Sberbank și YandexGPT.

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea modelelor lor, dar se află cu până la nouă luni în urma liderilor mondiali din Statele Unite și China, în parte din cauza sancțiunilor occidentale care îngreunează accesul Rusiei la cele mai avansate componente hardware.

Agenția de știri de stat rusă RIA Novosti a relatat în 2024 că centrul Sberbank din Balakovo, care a fost lovit și care se întinde pe o suprafață de 55.000 de metri pătrați, va găzdui cel mai mare supercomputer din Rusia, care urmează să intre în funcțiune în 2027.

Amplasamentul se află lângă centrala nucleară din Balakovo și centrala hidroelectrică din Saratov.
Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă supercomputerele au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.

Situația pe frontul din Ucraina

Între timp, în Ucraina, cinci persoane au murit în urma atacurilor din seara și din timpul nopții trecute asupra orașului Kiev

Numărul victimelor în urma atacului lansat de Rusia asupra cartierului Desnianskyi din Kiev a crescut la cinci.

„La ora 08:50, trei femei au fost ucise și alte 19 persoane au fost rănite în urma atacului rus din seara aceasta asupra cartierului Desnianskyi din capitală. Printre răniți se află și o fetiță de șapte ani care a suferit tăieturi și arsuri la braț.”, au precizat Parchetul de la Kiev.

Parchetul a mai informat că o persoană a fost ucisă și o alta rănită în urma unui atac cu rachete care a avut loc în timpul nopții în districtul Holosiivskyi din Kiev. Ulterior, poliția a anunțat că două persoane au fost ucise.

„În total, cinci persoane au fost ucise și 36 rănite în Kiev începând de ieri seară”, a declarat poliția.

În noaptea de 13 spre 14 octombrie, Rusia a atacat Ucraina cu 39 de rachete balistice și 128 de drone, vizând în principal Kievul și regiunile Kiev și Harkov. Forțele ucrainene de apărare aeriană au doborât sau au blocat patru rachete și 115 drone.
În seara zilei de 13 octombrie, Rusia a atacat Kievul cu rachete. Nu s-a emis nicio avertizare de atac aerian în prealabil. O clădire de locuințe a fost lovită.

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