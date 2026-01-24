Rusia a lansat, sâmbătă dimineața, un atac masiv cu drone și rachete asupra celor mai mari orașe ale Ucrainei, Kiev și Harkov, în timp ce negociatorii americani, ucraineni și ruși se întâlneau în Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre un acord de pace, relatează The Guardian.

Oficialii din Kiev au declarat că o persoană a fost ucisă și cel puțin 18 au fost rănite în atacurile care au continuat până dimineața.

„În prezent, se știe că o persoană a murit și patru au fost rănite”, a scris primarul Kievului, Vitali Klitschko, într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând că trei dintre răniți au fost spitalizați.

Au izbucnit incendii în mai multe clădiri lovite de resturile dronelor, iar serviciile de încălzire și apă din unele părți ale capitalei au fost întrerupte, a spus el.

În districtul Holosiivskyi din Kiev, bombardamentele au provocat distrugeri la ultimul etaj al unei fabrici de produse de cofetărie. Aici, o persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. O casă privată a fost, de asemenea, avariată.

În Harkov, 14 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui atac masiv, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În districtul industrial, mai multe blocuri de locuințe și o clădire a unei întreprinderi au fost incendiate. Salvatorii au salvat cinci persoane, inclusiv un copil, dintr-o clădire cu patru etaje. Clădirile unui cămin studențesc și ale unei instituții medicale au fost deteriorate.

Atacurile au loc în timul unei crize energetice din mijlocul iernii, care afectează în special capitala, unde mii de locuitori au rămas fără căldură și energie electrică.

Aproape 6.000 de clădiri din Kiev, fără încălzire

După atacul de noaptea trecută, aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei au rămas fără încălzire, a declarat primarul Vitali Klitschko. Sâmbătă dimineaţă, temperatura în Kiev era de minus 12 grade Celsius.

De asemenea, noaptea trecută, forțele rusești au avariat o instalație energetică esențială din districtul Nijin din regiunea Cernihiv, lăsând sute de mii de consumatori fără electricitate, potrivit Chernihivoblenergo relatează RBC-Ukraine.

Conform datelor oferite de companie, inginerii lucrează deja la restabilirea alimentării cu energie electrică, totuși, din cauza situației dificile de securitate, lucrările ar putea dura mai mult decât de obicei.

Vineri, Klitschko a declarat că „este posibil ca acesta să nu fie încă momentul cel mai dificil”.

Potrivit biroului lui Klitschko, 600.000 de locuitori au părăsit temporar orașul în timpul crizei energetice din ianuarie, care a lăsat întregi cartiere din oraș în întuneric și frig.

