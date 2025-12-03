Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah

Ministerul israelian al Apărării a anunțat, miercuri, că punctul de trecere Rafah va fi redeschis, în zilele următoare, pentru a permite locuitorilor din Fâșia Gaza să plece spre Egipt. Această acțiune va fi coordonată cu Egiptul și Uniunea Europeană, însă o dată exactă nu a fost încă anunțată.

„În conformitate cu acordul de încetare a focului și cu o directivă venită de la nivel politic, punctul de trecere Rafah se va deschide, în următoarele zile, exclusiv pentru plecarea locuitorilor din Fâșia Gaza către Egipt”, a anunțat, miercuri, 3 decembrie, Cogat, organismul Ministerului Apărării israelian care supraveghează activitățile civile din Teritoriile Palestiniene.

Potrivit Al Jazeera, această mișcare este concepută pentru a goli enclava, mai degrabă decât pentru a permite libertatea de mișcare.

COGAT a specificat că deschiderea punctului de trecere va fi coordonată cu Egiptul și Uniunea Europeană.

Într-o postare pe X, COGAT a anunțat că trecerea prin punctul de frontieră va fi facilitată prin coordonare cu Egiptul, după ce persoanele care doresc să plece vor obține aprobarea din partea Israelului și sub supravegherea misiunii UE.

Mii de evacuări medicale sunt în așteptare

Punctul de trecere a frontierei Rafah se află sub controlul armatei israeliene din mai 2024, împiedicând populația să părăsească enclava palestiniană.

Zeci de mii de locuitori din Gaza așteaptă evacuarea medicală, a avertizat marți, 2 decembrie, un oficial al organizației Medici Fără Frontiere. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că peste 8.000 de pacienți au fost deja evacuați din Fâșia Gaza de la începutul conflictului, în urma atacului mortal al Hamas din Israel, din 7 octombrie 2023. Însă peste dublul acestui număr așteaptă încă să fie evacuați pentru tratament în afara teritoriului palestinian devastat.

Forțele israeliene au ucis 357 de palestinieni în primele 50 de zile de armistițiu, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza și Biroului de presă al guvernului.

