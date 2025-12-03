Prima pagină » Știri externe » Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah

Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah

03 dec. 2025, 12:20, Știri externe
Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah

Ministerul israelian al Apărării a anunțat, miercuri, că punctul de trecere Rafah va fi redeschis, în zilele următoare, pentru a permite locuitorilor din Fâșia Gaza să plece spre Egipt. Această acțiune va fi coordonată cu Egiptul și Uniunea Europeană, însă o dată exactă nu a fost încă anunțată.

„În conformitate cu acordul de încetare a focului și cu o directivă venită de la nivel politic, punctul de trecere Rafah se va deschide, în următoarele zile, exclusiv pentru plecarea locuitorilor din Fâșia Gaza către Egipt”, a anunțat, miercuri, 3 decembrie, Cogat, organismul Ministerului Apărării israelian care supraveghează activitățile civile din Teritoriile Palestiniene.

Potrivit Al Jazeera, această mișcare este concepută pentru a goli enclava, mai degrabă decât pentru a permite libertatea de mișcare.

COGAT a specificat că deschiderea punctului de trecere va fi coordonată cu Egiptul și Uniunea Europeană.

Într-o postare pe X, COGAT a anunțat că trecerea prin punctul de frontieră va fi facilitată prin coordonare cu Egiptul, după ce persoanele care doresc să plece vor obține aprobarea din partea Israelului și sub supravegherea misiunii UE.

Mii de evacuări medicale sunt în așteptare

Punctul de trecere a frontierei Rafah se află sub controlul armatei israeliene din mai 2024, împiedicând populația să părăsească enclava palestiniană.

Zeci de mii de locuitori din Gaza așteaptă evacuarea medicală, a avertizat marți, 2 decembrie, un oficial al organizației Medici Fără Frontiere. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că peste 8.000 de pacienți au fost deja evacuați din Fâșia Gaza de la începutul conflictului, în urma atacului mortal al Hamas din Israel, din 7 octombrie 2023. Însă peste dublul acestui număr așteaptă încă să fie evacuați pentru tratament în afara teritoriului palestinian devastat.

Forțele israeliene au ucis 357 de palestinieni în primele 50 de zile de armistițiu, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza și Biroului de presă al guvernului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 787. Trump l-a invitat la Casa Albă pe Netanyahu

Trump îl invită pe Netanyahu la Casa Albă ca să discute dezarmarea Hamas

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
12:41
Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
EXTERNE Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției
12:36
Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției
ACTUALITATE O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
11:49
O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
EXTERNE 🚨 Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Reacția Kremlinului
10:46
🚨 Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Reacția Kremlinului
LIVE 🚨 Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina
10:07
🚨 Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Ce poți face pentru a încetini îmbătrânirea creierului? Nu este foarte complicat!
ACTUALITATE Jaf într-un tribunal din Istanbul. Zeci de kilograme de aur și argint confiscate au dispărut dintr-un seif. Mesajul hoțului…
13:08
Jaf într-un tribunal din Istanbul. Zeci de kilograme de aur și argint confiscate au dispărut dintr-un seif. Mesajul hoțului…
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
12:54
Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
ACTUALITATE Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
12:53
Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
MEDIU Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
12:46
Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
ULTIMA ORĂ În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
12:43
În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan

Cele mai noi