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Un bărbat suspectat că plănuia un asasinat la adresa premierului polonez, Donald Tusk, a fost arestat. Mesajul oficialului

Ruxandra Radulescu
Un bărbat suspectat că plănuia un asasinat la adresa premierului polonez, Donald Tusk, a fost arestat. Mesajul oficialului
Donald Tusk / Foto - Mediafax
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Un bărbat suspectat că l-a amenințat pe premierul polonez Donald Tusk și că plănuia un atac asupra acestuia a fost arestat duminică, a anunțat ministrul de Interne al Poloniei, Marcin Kierwiński, potrivit Associated Press.

Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea suspectului sau despre natura atacului pe care l-ar fi planificat.

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Tusk a confirmat arestarea într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

„Bărbatul care a amenințat că va comite un atac a fost reținut”, a scris premierul, mulțumind poliției pentru intervenția rapidă.

Poliția poloneză anunțase anterior că a primit informații despre un posibil plan de atac care îi viza atât pe Tusk, cât și pe ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jacek Dobrzyński, purtător de cuvânt al ministrului care coordonează serviciile de informații, a declarat că autoritățile tratează amenințarea cu maximă seriozitate și apreciază că există o probabilitate ridicată ca aceasta să fie pusă în aplicare.

Reuniune de urgență a serviciilor de securitate

Autoritățile din Polonia au convocat pentru duminică, la ora locală 11:00, o reuniune la care participă reprezentanții Agenției pentru Securitate Internă (ABW), ai Poliției și ai Serviciului de Protecție a Statului (SOP), instituția responsabilă de securitatea celor mai importanți demnitari polonezi.

Polonia se află în stare de alertă sporită după trei atacuri comise în școli din provincia Mazovia, în decurs de patru zile, soldate cu un mort și mai mulți răniți. În septembrie, Tusk avertizase și asupra riscului intensificării atacurilor hibride atribuite Rusiei împotriva flancului estic al NATO. Moscova a negat că ar pregăti astfel de acțiuni.

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