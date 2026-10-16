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După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill

După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill
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După controversa provocată de fotografiile lui Susan Dell, soția miliardarului Michael Dell, o altă femeie din administrația președintelui american Donald Trump a ajuns în centrul comentariilor de pe internet. Barbera Thornhill, în vârstă de 78 de ani, noua ambasadoare a SUA pentru monitorizarea și combaterea traficului de persoane, este ținta ironiilor legate de aspectul său, iar unii utilizatori ai rețelelor sociale speculează că ar fi apelat la intervenții estetice.

„Administrația Trump nici măcar nu mai încearcă să ascundă extratereștrii”

Controversa a izbucnit după ce Riley Barnes, un oficial al Departamentului de Stat al SUA, a publicat pe 13 octombrie un mesaj prin care anunța numirea Barberei Thornhill, însoțit de o fotografie oficială a acesteia. Imaginea a fost distribuită pe rețelele sociale și a atras numeroase comentarii despre înfățișarea sa.

Unii utilizatori au comparat-o cu Susan Dell, care a devenit, la rândul său, ținta ironiilor după apariția la un eveniment de la Casa Albă, pe 7 octombrie. Alții au folosit expresia „Mar-a-Lago face”, întâlnită pe internet pentru a descrie un anumit aspect asociat cu intervențiile estetice.

„Administrația Trump nici măcar nu mai încearcă să ascundă extratereștrii”, a scris un utilizator.

Cine este Barbera Thornhill

Barbera Hale Thornhill este o femeie de afaceri, lider civic și filantrop din Los Angeles, California. Potrivit unei biografii publicate de Departamentul de Stat al SUA în martie 2020, ea a condus Impact Design, o companie specializată în design interior, și a fost implicată în mai multe organizații civice și caritabile.

Barbera Thornhill în 2009

O mare parte din activitatea sa filantropică s-a concentrat asupra copiilor afectați de sărăcie, abuz și neglijare. Thornhill a făcut parte din conducerea Children’s Institute din Los Angeles, o organizație care oferă sprijin copiilor și familiilor afectate de violență, și a condus organizația The Colleagues, care a strâns fonduri pentru activitatea institutului.

În timpul audierii sale din Senatul american, din iunie 2026, Thornhill a povestit că a lucrat în 1994 alături de Maica Tereza și de membrele ordinului Misionarele Carității, în Calcutta. Ea a vorbit și despre implicarea sa în proiecte dedicate copiilor afectați de abuzuri și traumă, precum și tinerilor din medii defavorizate.

Thornhill a studiat la University of California, Los Angeles (UCLA), George Washington University și North Carolina State University.

Barbera Thornhill în 2014. Sursă: GettyImages

A fost căsătorită cu un fost președinte al Northwest Airlines

În plan personal, Barbera Thornhill a fost căsătorită cu omul de afaceri Gary L. Wilson, fost președinte al companiei aeriene Northwest Airlines. Cei doi s-au căsătorit la 30 octombrie 1992. Wilson a cerut separarea legală în iunie 2008, iar Thornhill a solicitat divorțul în noiembrie același an.

Despărțirea a fost urmată de un litigiu privind un acord matrimonial și proprietăți din California și New York, asupra căruia o instanță de apel din California s-a pronunțat în 2012, potrivit publicației Hollywood Life.

Barbara Thornhill în 2017. Sursă: GettyImages

Wilson a ocupat funcții de conducere și la Walt Disney Company și Marriott. Acesta a intrat în conducerea Disney în 1985, ca director financiar și membru al consiliului de administrație, iar ulterior a fost copreședinte al Northwest Airlines, între 1991 și 1997, și președinte al companiei, între 1997 și 2007.

Barbera Thornhill are un fiu, Hale Thornhill-Wilson, pe care l-a prezentat în timpul audierii sale pentru confirmarea în funcție, în iunie 2026.

Trump a mai nominalizat-o pentru o funcție de ambasador

Numirea actuală nu este primul contact al Barberei Thornhill cu administrația Trump. În 2019, președintele american a nominalizat-o pentru funcția de ambasador al SUA în Singapore. Procedura nu a fost finalizată înainte de încheierea primului său mandat.

Barbera Thornhill în 2021. Sursă: GettyImages

În prezent, Thornhill conduce Biroul pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Departamentului de Stat al SUA, cu rang de ambasador general. Senatul american i-a confirmat numirea pe 7 august 2026, cu 51 de voturi pentru și 47 împotrivă.

Ce presupune funcția sa

Biroul pe care îl conduce are rolul de a coordona eforturile diplomatice ale Statelor Unite pentru combaterea traficului de persoane, protejarea victimelor și tragerea la răspundere a celor implicați în astfel de infracțiuni.

Barbera Thornhill în 2026. Sursă: GettyImages

În timpul audierii din Senat, Thornhill a vorbit despre exploatarea sexuală în mediul online și despre schemele de muncă forțată legate de escrocheriile desfășurate pe internet. Ea a declarat că intenționează să continue folosirea raportului anual al Departamentului de Stat privind traficul de persoane pentru a determina guvernele să ia măsuri împotriva acestui fenomen.

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