Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA

O apariție alături de Donald Trump, la Casa Albă, a transformat-o pe Susan Dell, soția miliardarului Michael Dell, într-un subiect intens discutat pe rețelele sociale. Imaginile cu aceasta, surprinse în spatele lui Donald Trump în Biroul Oval, au devenit virale pe rețelele sociale. Utilizatorii au comentat expresiile feței și gesturile sale, iar unii au mers până la a o compara cu un extraterestru sau cu o reptilă.

Cum a ajuns Susan Dell subiectul ironiilor pe internet

Susan Dell a apărut pe 7 octombrie la Casa Albă, în Biroul Oval, alături de președintele Donald Trump și de soțul său, Michael Dell, fondatorul companiei Dell Technologies. Cei doi au participat la un eveniment dedicat programului Trump Accounts, prin care milioane de copii americani urmează să primească bani într-un cont de investiții.

Însă, după ce imaginile au început să circule pe internet, discuțiile s-au îndepărtat rapid de la scopul întâlnirii. În videoclipurile distribuite pe rețelele sociale, utilizatorii au remarcat expresiile faciale ale lui Susan Dell, felul în care își mișca privirea și gesturile pe care le făcea în timp ce vorbea.

Sursă Video: X / Crystal Myers-Barber

În unele secvențe, chipul ei pare încordat, iar expresiile sunt descrise de comentatori drept neobișnuite sau rigide. Aceste observații au alimentat o serie de glume și comparații, iar unii utilizatori au spus că femeia ar semăna cu un extraterestru, o reptilă sau chiar un demon.

Termeni precum „alien” și „reptilian” au fost folosiți în postările care au strâns reacții pe platforme precum X și Reddit. Unele comentarii au mers mai departe, făcând referire la o teorie a conspirației potrivit căreia anumite persoane influente ar fi, de fapt, reptile capabile să-și schimbe înfățișarea.

Comentariile despre aspectul ei au împărțit internetul

O altă parte a discuțiilor s-a concentrat asupra posibilelor intervenții estetice. Unii utilizatori au speculat că Susan Dell ar fi apelat la Botox, fillere sau alte proceduri estetice, comparând fotografii recente cu imagini mai vechi.

Reacțiile nu au fost însă exclusiv negative. Mai mulți utilizatori au criticat faptul că atenția s-a mutat de la donația destinată copiilor la aspectul fizic al femeii.

„Imaginează-ți că donezi 6 miliarde de dolari pentru copiii țării, iar oamenii îți răspund că ești o reptilă”, a scris un utilizator, într-un comentariu distribuit pe X.

Cine este Susan Dell

Dincolo de controversa apărută pe rețelele sociale, Susan Dell este o antreprenoare și filantroapă americană, cunoscută mai ales pentru activitatea sa în domeniul educației, sănătății și sprijinirii copiilor.

Ea este căsătorită cu Michael Dell, fondatorul și directorul executiv al Dell Technologies, una dintre cele mai cunoscute companii din industria tehnologiei. Cei doi s-au cunoscut în Austin, Texas, în 1988, s-au căsătorit în anul următor și au împreună patru copii.

Deși numele său este asociat frecvent cu averea soțului, Susan Dell a avut propriile proiecte profesionale, inclusiv în domeniul modei, înainte de a-și concentra o mare parte din activitate asupra filantropiei.

A avut propria carieră în industria modei

Înainte de a deveni cunoscută pentru proiectele caritabile, Susan Dell a lucrat în industria modei și a lansat mai multe branduri vestimentare.

Printre acestea s-a numărat Phi, un brand de lux care a funcționat între 2003 și 2009. De asemenea, în 2001, ea a creat rochiile purtate de Barbara și Jenna Bush, fiicele fostului președinte american George W. Bush, la evenimentele inaugurale ale tatălui lor.

Activitatea sa în modă a reprezentat o parte importantă a parcursului profesional, înainte ca filantropia să devină una dintre principalele sale preocupări publice.

Fundația prin care Susan și Michael Dell sprijină copiii

În 1999, Susan și Michael Dell au înființat Michael & Susan Dell Foundation, o organizație filantropică prin care au finanțat proiecte destinate copiilor și familiilor, cu accent pe educație, sănătate și oportunități economice.

De-a lungul anilor, fundația a sprijinit inițiative menite să îmbunătățească accesul copiilor la educație și servicii medicale, precum și programe care urmăresc să le ofere familiilor cu venituri reduse mai multe oportunități.

În 2019, Susan Dell a fost inclusă în Texas Women’s Hall of Fame, o distincție acordată femeilor care au avut contribuții importante în diferite domenii.

Activitatea sa filantropică a fost, de altfel, unul dintre motivele pentru care a participat la evenimentul de la Casa Albă din această săptămână.

Donația de 6,25 miliarde de dolari care a adus-o la Casa Albă

Susan și Michael Dell au anunțat în decembrie 2025 o contribuție de 6,25 miliarde de dolari pentru programul Trump Accounts, destinat copiilor din Statele Unite. Banii sunt folosiți pentru alimentarea conturilor de investiții cu câte 250 de dolari pentru până la 25 de milioane de copii eligibili.

Programul urmărește să le ofere copiilor un început financiar și posibilitatea de a acumula economii și investiții pe termen lung. Conturile sunt concepute pentru a putea fi folosite ulterior, inclusiv pentru educație sau alte cheltuieli importante în viața adultă.

La evenimentul din 7 octombrie, Michael Dell a anunțat că 10 milioane de conturi fuseseră finanțate până în dimineața respectivă și că obiectivul era ca toate cele 25 de milioane să primească banii până la sfârșitul săptămânii.

Susan Dell a vorbit despre mesajele primite de la familiile care beneficiază de inițiativă și despre importanța de a le arăta copiilor că există oameni care cred în viitorul lor. Potrivit publicației People, ea a subliniat că sprijinul financiar este important, dar la fel de important este ca cei mici să știe că au oportunități.

La rândul său, Donald Trump a lăudat-o și a sugerat, în glumă, că ar putea lua în calcul o candidatură pentru o funcție publică, oferindu-i susținerea sa.