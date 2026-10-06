🚨 Protestele din Franța intră într-o nouă fază: Sute de mii de elevi de liceu, părinți, profesori și sindicaliști au ieșit în stradă, marți. Peste 800 licee au suspendat cursurile

17:56 UPDATE. 450.000 de manifestanți în toată Franța, inclusiv 100.000 la Paris, potrivit Uniunii Studențești Sindicatul studențesc L’Union étudiante numără 450.000 de manifestanți în toată Franța, dintre care 100.000 la Paris. (VIDEO) Manifestație masivă a elevilor de liceu și studenților pe Piața Republicii din Paris.

Sute de mii de oameni – elevi de liceu, dar și părinți, profesori și sindicaliști – protestează marți în mai multe orașe din Franța pentru a cere resurse pentru școli, licee și universități.

Imagini din Nantes, Sursă video: X/@actu_nantes

Peste 260.000 de manifestanți au ieșit în stradă, în întreaga țară, până la ora locală 13:30, conform sindicatului CGT. Această cifră exclude Parisul, a precizat organizația sindicală. Ministerul de Interne anunțase inițial, marți dimineața că manifestațiile organizate în mai multe orașe din Franța, fără a include regiunea Parisului, au adunat 86.000 de persoane.

Imagini din Poitiers, Sursă video: X/ @FocusFR_

Prefectura din Ille-et-Vilaine a declarat pentru mai multe agenții media locale că 9.500 de manifestanți au protestat la Rennes. După unele tensiuni și utilizarea tunurilor cu apă, „procesiunea continuă acum pașnic”, a scris prefectura, potrivit BFMTV și Le Parisien.

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Prefectura Var a numărat 1.800 de persoane în cele trei marșuri organizate în tot departamentul, iar prefectura din Bouches-du-Rhône a anunțat marți că au fost 4.800 de manifestanți la Marsilia, precum și 1.300 la Aix-en-Provence, 530 la Arles, 200 la Martigues și 50 la Istres.

„Situațiile sunt în general sub control, dar forțele de securitate internă și serviciile de urgență rămân vigilente”, a declarat prefectura, precizând că manifestanții au incendiat mai multe coșuri de gunoi, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene.

Elevii de liceu protestează sub supravegherea strictă a autorităților, care nu reușesc să facă față furiei populației. Pentru manifestația programată în capitala franceză, în cursul după-amiezii, au fost mobilizați aproximativ 2 000 de polițiști și jandarmi pentru a asigura ordinea.

Imagini din Perpignan, Sursă video: X/@iciroussillon

În total, 891 de licee din cele 3.700 existente în Franța și-au suspendat cursurile marți, fie parțial, fie total, a precizat Ministerul francez al Educației.

Elevii de liceu denunță condițiile insalubre din anumite clădiri, sălile de clasă și orarele supraîncărcate, profesorii care nu sunt înlocuiți, precum și inegalitățile legate de sistemul Parcoursup.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu va fi chestionat în Parlamentul Franței, cu privire la protestele liceenilor, a căror gestionare de către forțele de securitate este criticată de stânga.

De la începutul mișcării, 215 elevi au fost răniți, „marea majoritate” dintre aceștia fiind răniți „fie în urma unor accidente”, „fie din cauza altor persoane din afara mișcării”.