Prima pagină » Știri externe » Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE

Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE

21 aug. 2025, 21:59, Știri externe
Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE
Sistemul de rachete "Polonez-M" în timpul celei de-a 9-a expoziții internaționale de arme și echipamente militare, Milex 2019, la Minsk, Belarus, 15 mai 2019.

Guvernul din Belarus analizează care ar fi cea mai bună modalitate de a spori producția internă de rachete, inclusiv moduri de a-și echipa sistemele proprii de lansare de rachete Polonez cu focoase nucleare, a declarat joi un înalt oficial din domeniul de securitate.

Belarus nu deține arme nucleare proprii, dar găzduiește pe teritoriul său arme nucleare tactice rusești, care rămân sub controlul Moscovei.

Autoritățile din Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, au declarat săptămâna aceasta că statul va aprofunda legăturile bilaterale cu Iranul. Belarus a cooperat, de asemenea, cu China în dezvoltarea de arme.

În timpul unei întâlniri privind producția de arme joi, președintele Alexander Lukașenko, la putere din 1994, a declarat că Belarusul trebuie să-și modernizeze și să-și dezvolte producția de rachete.

„Dinamica amenințărilor militare și creșterea semnificativă a cheltuielilor militare ale vecinilor noștri occidentali ne obligă să acordăm în mod constant o atenție deosebită problemei capacităților de apărare ale Belarusului, Rusiei și Uniunii noastre”, a declarat Lukașenko, citat de presa de stat.

Alexander Volfovici, președintele Consiliului de Securitate de Stat, le-a declarat reporterilor că Minskul explorează cum să-și înarmeze sistemul de artilerie Polonez cu focoase nucleare.

„Astăzi, este un sistem de ultimă generație”, a declarat Volfovici, citat de agenția de știri de stat Belta. „Deja se ridică întrebări cu privire la echiparea acestor rachete cu focoase nucleare”.

Sistemul Polonez, în uz din 2016, a fost dezvoltat în comun cu China, a spus Volfovici. Lansatorul are acum o rază de acțiune de 300 km, în creștere de la 200 km anterior, conform Reuters.

„Problemele legate de creșterea puterii și a capacităților noastre de apărare sunt foarte importante”, a spus Volfovici.

Volfovici a spus că Belarus explorează, de asemenea, moduri de a integra tehnologia folosită pe Oreșnik, o rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune de fabricație rusească, pentru a crea o „rachetă comună”.

Săptămâna trecută, ministrul Apărării din Belarus a declarat că viitoarele manevre militare comune ale Rusiei și Belarusului vor include exerciții care implică Oreșnik, rachete pe care Rusia le-a folosit împotriva Ucrainei.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Iranul și Belarusul își consolidează parteneriatul STRATEGIC/ Pezeshkian vrea „să neutralizeze sancțiunile occidentale ilegale”

Citește și

VIDEO Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”
21:25
Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”
EXTERNE Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
20:01
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
NEWS ALERT VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski
19:24
VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski
VIDEO J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei
17:36
J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei
ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Vreme cu extreme, în următoarele zile. Prognoza meteo 22–26 august
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
POLITICĂ Fost ministru de Finanțe atrage atenția că noua lege a pilonului II nu se poate aplica retroactiv în condițiile propuse
21:45
Fost ministru de Finanțe atrage atenția că noua lege a pilonului II nu se poate aplica retroactiv în condițiile propuse
JUSTIȚIE MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă
21:15
MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă
ECONOMIE Miruță lovește din nou! Cum se scuză ministrul Economiei după ce și-a numit colegii din USR în companiile de stat: „A cunoaște un ministru nu este un păcat”
20:38
Miruță lovește din nou! Cum se scuză ministrul Economiei după ce și-a numit colegii din USR în companiile de stat: „A cunoaște un ministru nu este un păcat”
TURISM Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
20:28
Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia / „Am fost suprataxați pentru MUZICĂ!”
ACTUALITATE Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”
20:10
Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”