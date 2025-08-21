Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE

Guvernul din Belarus analizează care ar fi cea mai bună modalitate de a spori producția internă de rachete, inclusiv moduri de a-și echipa sistemele proprii de lansare de rachete Polonez cu focoase nucleare, a declarat joi un înalt oficial din domeniul de securitate.

Belarus nu deține arme nucleare proprii, dar găzduiește pe teritoriul său arme nucleare tactice rusești, care rămân sub controlul Moscovei.

Autoritățile din Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, au declarat săptămâna aceasta că statul va aprofunda legăturile bilaterale cu Iranul. Belarus a cooperat, de asemenea, cu China în dezvoltarea de arme.

În timpul unei întâlniri privind producția de arme joi, președintele Alexander Lukașenko, la putere din 1994, a declarat că Belarusul trebuie să-și modernizeze și să-și dezvolte producția de rachete.

„Dinamica amenințărilor militare și creșterea semnificativă a cheltuielilor militare ale vecinilor noștri occidentali ne obligă să acordăm în mod constant o atenție deosebită problemei capacităților de apărare ale Belarusului, Rusiei și Uniunii noastre”, a declarat Lukașenko, citat de presa de stat.

Alexander Volfovici, președintele Consiliului de Securitate de Stat, le-a declarat reporterilor că Minskul explorează cum să-și înarmeze sistemul de artilerie Polonez cu focoase nucleare.

„Astăzi, este un sistem de ultimă generație”, a declarat Volfovici, citat de agenția de știri de stat Belta. „Deja se ridică întrebări cu privire la echiparea acestor rachete cu focoase nucleare”.

Sistemul Polonez, în uz din 2016, a fost dezvoltat în comun cu China, a spus Volfovici. Lansatorul are acum o rază de acțiune de 300 km, în creștere de la 200 km anterior, conform Reuters.

„Problemele legate de creșterea puterii și a capacităților noastre de apărare sunt foarte importante”, a spus Volfovici.

Volfovici a spus că Belarus explorează, de asemenea, moduri de a integra tehnologia folosită pe Oreșnik, o rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune de fabricație rusească, pentru a crea o „rachetă comună”.

Săptămâna trecută, ministrul Apărării din Belarus a declarat că viitoarele manevre militare comune ale Rusiei și Belarusului vor include exerciții care implică Oreșnik, rachete pe care Rusia le-a folosit împotriva Ucrainei.

