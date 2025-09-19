Belarus răspunde simetric la EXPULZAREA unor diplomați din Cehia și Polonia: “O escaladare suplimentară va avea un răspuns corespunzător”

Ministerul de Externe din Belarus a anunțat vineri că a declarat un diplomat ceh persona non grata și i-a ordonat să părăsească țara în termen de 72 de ore. În plus, însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Belarus a fost convocat pentru “discuții detaliate”.

Deciziile autorităților de la Minsk au venit după ce Republica Cehă și Polonia au expulzat membri ai personalului diplomatic belarus, acuzați de spionaj, luna aceasta.

Autoritățile din Polonia au arestat un alt cetățean din Belarus, acuzat de asemenea de spionaj, notează Reuters.

Expulzarea diplomaților belaruși din Cehia și Polonia a avut loc în urma unor “pretexte complet exagerate și nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Belarus, Ruslan Varankov.

„Am dori să subliniem că situația actuală provine dintr-o prejudecată de lungă durată și persistentă a autorităților cehe împotriva Belarusului”, a declarat Ministerul de Externe din Belarus.

Însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Belarus a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde a avut loc “o conversație detaliată” cu privire la “starea actuală a relațiilor belaruso-poloneze”.

“Detalii despre această conversație vor fi furnizate mai târziu”, au anunțat autoritățile din Belarus. „Partea belarusă considera acest incident diplomatic rezolvat”, a spus Varankov.

Dacă va avea loc o escaladare suplimentară, Belarus va răspunde în mod corespunzător, iar poziția Minskului a fost comunicată Pragăi și Varșoviei, a mai spus el.

Belarus se confruntă cu sancțiuni din partea Occidentului din 2020, când autoritățile de la Minsk au reprimat protestele împotriva rezultatelor alegerilor din acel an.

Rezultatele oficiale ale alegerilor i-au oferit lui Alexander Lukașenko, liderul Belarusului de mult timp, o victorie nerecunoscută de opoziție sau de majoritatea țărilor occidentale.

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei în războiul din Ucraina, a găzduit luna aceasta o serie de manevre militare comune cu forțele armate ruse.

Foto: Profimedia

