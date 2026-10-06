Două elicoptere de la baza aeriană Krumovo și un avion Su-25 au fost mobilizate pentru a sprijini operațiunile de căutare a supraviețuitorilor navelor atacate din Marea Neagră, a declarat ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, în cadrul unei ședințe de urgență, relatează Novinte.

„Două elicoptere de la baza aeriană Krumovo se îndreaptă spre Chaika și, dacă va fi necesar, vor continua spre zona maritimă”, a spus Stoianov.

Ministrul bulgar a anunțat, de asemenea, că un avion Su-25 va participa la operațiune, efectuând misiuni de recunoaștere aeriană deasupra zonei maritime în încercarea de a localiza supraviețuitori.

„După cum știți, avionul Su-25 are caracteristici care îi permit să zboare deasupra zonei maritime la viteze mai mici, pentru a găsi supraviețuitori”, a declarat Stoianov.

El a afirmat că Ministerul Apărării este pregătit să trimită personal și echipamente suplimentare pentru a sprijini operațiunea de salvare, iar acțiunile de căutare și salvare sunt coordonate împreună cu Administrația Maritimă și Ministerul de Interne.

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„Facem pregătiri, iar un avion Su-25 ar trebui să decoleze chiar în acest moment pentru a efectua o misiune de recunoaștere aeriană. După cum știți, avionul Su-25 are caracteristici care îi permit să survoleze zona maritimă la viteze reduse pentru a căuta supraviețuitori. Această operațiune este în curs de desfășurare, fiind coordonată împreună cu colegii de la Administrația Maritimă și de la Ministerul de Interne. Suntem pregătiți să mobilizăm forțe și resurse suplimentare”, a declarat ministrul Apărării de la Sofia.

Stoianov a confirmat, de asemenea, că o navă de patrulare a preluat două persoane grav rănite de pe cea de-a doua navă și că acestea urmau să fie transportate la Varna cât mai repede posibil. Cei doi se aflau la aproximativ 13 mile în larg și se preconiza că vor fi preluați în scurt timp de echipele Academiei Medicale Militare din Varna.

Doi marinari răniți grav au fost transportați ulterior la Varna în urma atacului cu drona. Un marinar indian cu arsuri și căpitanul turc al unei nave, rănit în urma atacului, au fost duși la unitățile medicale din oraș.

Echipele de salvare bulgare au continuat căutarea marinarilor de pe cealaltă navă, care s-a scufundat, neexistând informații oficiale cu privire la supraviețuitori de pe acea navă.

Radev a calificat atacul asupra navelor din Marea Neagră drept „un atac absolut inacceptabil în cadrul zonei economice exclusive a Bulgariei”.

Reamintim că, marți, 6 octombrie, două nave au fost lovite de drone, în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Potrivit datelor din mass-media, una intre ambarcațiuni, Alfa Watan, s-ar fi scufundat și nu se cunosc informații despre echipaj. Alți 18 marinari, care se aflau pe nava Able, au fost salvați.

Luni, în urmă cu o zi, un incident similar a avut loc în în apropierea platformei Pescăruș de la Marea Neagră. MRCC Constanța a fost alertat luni, în jurul orei 11.00, despre un incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale României. O navă de cereale a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș. Datele indică faptul că 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au murit.