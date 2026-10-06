Prima pagină » Știri externe » Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum

Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum

Melania Agiu
Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două elicoptere de la baza aeriană Krumovo și un avion Su-25 au fost mobilizate pentru a sprijini operațiunile de căutare a supraviețuitorilor navelor atacate din Marea Neagră, a declarat ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, în cadrul unei ședințe de urgență, relatează Novinte.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov

„Două elicoptere de la baza aeriană Krumovo se îndreaptă spre Chaika și, dacă va fi necesar, vor continua spre zona maritimă”, a spus Stoianov.

Ministrul bulgar a anunțat, de asemenea, că un avion Su-25 va participa la operațiune, efectuând misiuni de recunoaștere aeriană deasupra zonei maritime în încercarea de a localiza supraviețuitori.

„După cum știți, avionul Su-25 are caracteristici care îi permit să zboare deasupra zonei maritime la viteze mai mici, pentru a găsi supraviețuitori”, a declarat Stoianov.

El a afirmat că Ministerul Apărării este pregătit să trimită personal și echipamente suplimentare pentru a sprijini operațiunea de salvare, iar acțiunile de căutare și salvare sunt coordonate împreună cu Administrația Maritimă și Ministerul de Interne.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Facem pregătiri, iar un avion Su-25 ar trebui să decoleze chiar în acest moment pentru a efectua o misiune de recunoaștere aeriană. După cum știți, avionul Su-25 are caracteristici care îi permit să survoleze zona maritimă la viteze reduse pentru a căuta supraviețuitori. Această operațiune este în curs de desfășurare, fiind coordonată împreună cu colegii de la Administrația Maritimă și de la Ministerul de Interne. Suntem pregătiți să mobilizăm forțe și resurse suplimentare”, a declarat ministrul Apărării de la Sofia.

Stoianov a confirmat, de asemenea, că o navă de patrulare a preluat două persoane grav rănite de pe cea de-a doua navă și că acestea urmau să fie transportate la Varna cât mai repede posibil. Cei doi se aflau la aproximativ 13 mile în larg și se preconiza că vor fi preluați în scurt timp de echipele Academiei Medicale Militare din Varna.

Doi marinari răniți grav au fost transportați ulterior la Varna în urma atacului cu drona. Un marinar indian cu arsuri și căpitanul turc al unei nave, rănit în urma atacului, au fost duși la unitățile medicale din oraș.

Echipele de salvare bulgare au continuat căutarea marinarilor de pe cealaltă navă, care s-a scufundat, neexistând informații oficiale cu privire la supraviețuitori de pe acea navă.

Radev a calificat atacul asupra navelor din Marea Neagră drept „un atac absolut inacceptabil în cadrul zonei economice exclusive a Bulgariei”.

Reamintim că, marți, 6 octombrie, două nave au fost lovite de drone, în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Potrivit datelor din mass-media, una intre ambarcațiuni, Alfa Watan, s-ar fi scufundat și nu se cunosc informații despre echipaj. Alți 18 marinari, care se aflau pe nava Able, au fost salvați.

Luni, în urmă cu o zi, un incident similar a avut loc în în apropierea platformei Pescăruș de la Marea Neagră. MRCC Constanța a fost alertat luni, în jurul orei 11.00, despre un incident maritim produs în afara apelor teritoriale ale României. O navă de cereale a fost lovită de drone, în apropierea platformei Pescăruș. Datele indică faptul că 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au murit.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
14:50
Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
CONTROVERSĂ Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni
14:26
Rusia, acuzată că recurge la tactici vechi ale KGB-ului pentru a intimida politicienii din Finlanda. Cum sunt hărțuiți parlamentarii de la Helsinki de spioni
ȘTIINȚĂ Astrofizicianul american, Francis Halcen, a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică. Ce contribuții istorice a adus domeniului său
13:24
Astrofizicianul american, Francis Halcen, a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică. Ce contribuții istorice a adus domeniului său
CONTROVERSĂ Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
12:40
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială
FLASH NEWS Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
12:08
Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
FLASH NEWS Jurnalistul Mark Thompson rămâne șeful editorial la CNN, după ce familia Ellison a preluat controlul trustului media prin achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance
11:46
Jurnalistul Mark Thompson rămâne șeful editorial la CNN, după ce familia Ellison a preluat controlul trustului media prin achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
EXCLUSIV Ponta explică de ce s-a amânat retrogradarea la junk până la primăvară: În august au ieșit oficial din România 5 miliarde de euro/Nu puteau să-și dea lor gaură
16:34
Ponta explică de ce s-a amânat retrogradarea la junk până la primăvară: În august au ieșit oficial din România 5 miliarde de euro/Nu puteau să-și dea lor gaură
REACȚIE Sorin Grindeanu spune că i-a fost „clar”, după consultările de la Cotroceni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier social-democrat
16:26
Sorin Grindeanu spune că i-a fost „clar”, după consultările de la Cotroceni, că Nicușor Dan nu va desemna un premier social-democrat
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu anunță că PSD va discuta cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Am cerut mandat larg de negociere pentru a-l asculta”
16:15
Sorin Grindeanu anunță că PSD va discuta cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Am cerut mandat larg de negociere pentru a-l asculta”
REACȚIE Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația
16:05
Lulea contraatacă în scandalul excluderii din AUR și publică dovada plății cotizației. Îi provoacă pe Simion și Dungaciu să publice și ei cotizația
ULTIMA ORĂ DNA anunță că primarul din Iași a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Sunt vizați și alți 9 funcționari din primărie
15:34
DNA anunță că primarul din Iași a fost inculpat în dosarul „Păcura”. Este cercetat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Sunt vizați și alți 9 funcționari din primărie
FLASH NEWS Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția
15:32
Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția

Cele mai noi

Trimite acest link pe