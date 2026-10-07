Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții

Operațiunea de căutare a echipajului navei, care s-a scufundat în urma atacului cu o dronă în largul coastelor bulgare, a fost suspendată marți la ora 17:00 și nu va mai fi reluată. Acest lucru a fost anunțat de viceamiralul bulgar Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive „Administrația Maritimă”, în cadrul emisiunii „Bună ziua, Bulgaria”, relatează NOVA.

Agenția bulgară precizează că a luat legătura cu un post de știri sirian din orașul Latakia, unde se află cel mai mare port al țării. De acolo, s-a confirmat că la bord se aflau șase marinari sirieni.

„Nu există nicio urmă a marinarilor de pe prima navă și nici nu va exista. Incidentul s-a petrecut în timpul nopții, când, cel mai probabil, la bordul navei erau treji doar una sau două persoane. Impactul cu drona a fost extrem de puternic. Nava s-a scufundat aproape instantaneu, astfel încât nu pot exista supraviețuitori la suprafață. Cu toate acestea, nu există informații privind resturile dronelor. Au fost găsite o barcă, trei plute de salvare și părți din echipamentul navei”, a mai spus viceamiralul Nikolov. „Ieri, la ora 2:54, s-a primit primul semnal care indica un accident naval. La ora 3:23 s-a primit un al doilea semnal. Prima navă este cea care s-a scufundat, iar a doua este cea cu echipajul salvat. A început comunicarea și am primit un semnal privind părăsirea navei, ceea ce s-a întâmplat în jurul orei 3:30. Toți cei de pe a doua navă au fost găsiți”, a precizat Nikolov.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reamintim că atacul cu drone a avut loc în jurul orei 03:00 în noaptea de luni spre marți, iar navele au fost lovite la 70-80 de mile marine sau între 130 și 150 de kilometri la est de Byala.

Doi dintre marinarii salvați au fost răniți. Unul dintre ei, care a fost internat la Spitalul Militar din Varna, a petrecut o noapte liniștită. Se află într-o stare stabilă, dar gravă, a declarat pentru NOVA un reprezentant al Ministerului Apărării.

16 dintre marinarii care au fost aduși ieri la țărm cu o barcă a „Poliției de Frontieră bulgare” au fost examinați, iar medicii au decis că nu au nevoie de îngrijiri medicale în spital. În prezent, aceștia se află într-un hotel, iar cheltuielile sunt suportate de compania proprietară a navei. Nu se știe când vor părăsi Bulgaria, din cauza anchetei în curs.