Prima pagină » Știri externe » Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții

Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții

Melania Agiu
Bulgaria suspendă definitiv căutările echipajului de pe nava lovită de dronă în Marea Neagră. „Nu există nicio urmă de marinari și nici nu va exista”. Din ce țară proveneau dispăruții
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Operațiunea de căutare a echipajului navei, care s-a scufundat în urma atacului cu o dronă în largul coastelor bulgare, a fost suspendată marți la ora 17:00 și nu va mai fi reluată. Acest lucru a fost anunțat de viceamiralul bulgar Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive „Administrația Maritimă”, în cadrul emisiunii „Bună ziua, Bulgaria”, relatează NOVA.

Agenția bulgară precizează că a luat legătura cu un post de știri sirian din orașul Latakia, unde se află cel mai mare port al țării. De acolo, s-a confirmat că la bord se aflau șase marinari sirieni.

„Nu există nicio urmă a marinarilor de pe prima navă și nici nu va exista. Incidentul s-a petrecut în timpul nopții, când, cel mai probabil, la bordul navei erau treji doar una sau două persoane. Impactul cu drona a fost extrem de puternic. Nava s-a scufundat aproape instantaneu, astfel încât nu pot exista supraviețuitori la suprafață. Cu toate acestea, nu există informații privind resturile dronelor. Au fost găsite o barcă, trei plute de salvare și părți din echipamentul navei”, a mai spus viceamiralul Nikolov.

„Ieri, la ora 2:54, s-a primit primul semnal care indica un accident naval. La ora 3:23 s-a primit un al doilea semnal. Prima navă este cea care s-a scufundat, iar a doua este cea cu echipajul salvat. A început comunicarea și am primit un semnal privind părăsirea navei, ceea ce s-a întâmplat în jurul orei 3:30. Toți cei de pe a doua navă au fost găsiți”, a precizat Nikolov.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reamintim că atacul cu drone a avut loc în jurul orei 03:00 în noaptea de luni spre marți, iar navele au fost lovite la 70-80 de mile marine sau între 130 și 150 de kilometri la est de Byala.

Doi dintre marinarii salvați au fost răniți. Unul dintre ei, care a fost internat la Spitalul Militar din Varna, a petrecut o noapte liniștită. Se află într-o stare stabilă, dar gravă, a declarat pentru NOVA un reprezentant al Ministerului Apărării.

16 dintre marinarii care au fost aduși ieri la țărm cu o barcă a „Poliției de Frontieră bulgare” au fost examinați, iar medicii au decis că nu au nevoie de îngrijiri medicale în spital. În prezent, aceștia se află într-un hotel, iar cheltuielile sunt suportate de compania proprietară a navei. Nu se știe când vor părăsi Bulgaria, din cauza anchetei în curs.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”
14:58
Studentul britanic care a ucis-o pe românca Maria Săceanu și-a recunoscut vina. Era obsedat de serialul american „Dexter”
NEWS ALERT Alertă de ciumă pulmonară în Siberia: Al doilea deces a fost raportat. 200 de persoane sunt în izolare medicală sub strictă supraveghere
14:44
Alertă de ciumă pulmonară în Siberia: Al doilea deces a fost raportat. 200 de persoane sunt în izolare medicală sub strictă supraveghere
MILITAR Turcia și Pakistan trimit trupe în Arabia Saudită pentru a contracara atacurile rebelilor houthi asupra infrastructurii energetice
14:28
Turcia și Pakistan trimit trupe în Arabia Saudită pentru a contracara atacurile rebelilor houthi asupra infrastructurii energetice
ATAC Alertă la o școală din Polonia. Un adolescent de 19 ani a înjunghiat cu cuțitul mai mulți elevi și un profesor. Câte victime se află în stare gravă
13:52
Alertă la o școală din Polonia. Un adolescent de 19 ani a înjunghiat cu cuțitul mai mulți elevi și un profesor. Câte victime se află în stare gravă
CONTROVERSĂ Doi consilieri de rang înalt ai lui Trump au călătorit în Republika Srpska pentru a oferi consultanță electorală guvernului aliniat cu Rusia
13:27
Doi consilieri de rang înalt ai lui Trump au călătorit în Republika Srpska pentru a oferi consultanță electorală guvernului aliniat cu Rusia
ȘTIINȚĂ Premiul Nobel pentru chimie din 2026, acordat francezului Henri Kagan și japonezului Kenso Soai. Ce „mister chimic“, vechi de peste un secol, au deslușit
13:27
Premiul Nobel pentru chimie din 2026, acordat francezului Henri Kagan și japonezului Kenso Soai. Ce „mister chimic“, vechi de peste un secol, au deslușit
Mediafax
Fără închisoare pentru drogurile deținute pentru consum propriu. Proiectul care schimbă radical sancțiunile
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
Fratele fostului arbitru Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: L-a dat la poliție
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Click
Tragedie în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion. Cine era Mircea Vasilache
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Ce se întâmplă doctore
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat alfabetul? Drumul literelor de la hieroglifele egiptene la alfabetul latin
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
FLASH NEWS Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
15:28
Mesaj de felicitare din România pentru Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Cine este politicianul care i-a transmis urări liderului rus
ULTIMA ORĂ „Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
15:21
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
INEDIT Pasărea din Himalaya care își schimbă sunetele din cauza oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii
15:06
Pasărea din Himalaya care își schimbă sunetele din cauza oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
15:04
Nicuşor Dan a semnat un decret prin care protejează persoanele implicate în acţiuni de mobilizare publică
REACȚIE Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație
14:58
Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație
AGRICULTURĂ Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos
14:55
Soi nou de cartof dulce la Dăbuleni, adaptat la condiții climatice și la solul nisipos

Cele mai noi

Trimite acest link pe