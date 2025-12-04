13:37

Președintele francez Emmanuel Macron și președintele chinez Xi Jinping au promis, joi, să coopereze într-o serie de probleme globale, inclusiv în găsirea unei soluții care să pună capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri s-au întâlnit în Marea Sală a Poporului de la Beijing.

„Trebuie să continuăm să lucrăm pentru pace și stabilitate în lume, precum și în Ucraina și în alte regiuni afectate de război”, i-a spus Macron lui Xi, adăugând: „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. „Conflictul reprezintă o amenințare vitală pentru securitatea europeană, dar și pentru respectarea ordinii internaționale bazate pe statul de drept”, a spus el.

„Sper că China se va alătura… eforturilor noastre de a obține, cât mai curând posibil, cel puțin un armistițiu sub forma unui moratoriu asupra atacurilor care vizează infrastructura critică”, a declarat el în conferința de presă comună.

„Este crucial să lucrăm împreună pentru o pace dreaptă și durabilă, una care respectă dreptul internațional.”

Citește mai multe aici.