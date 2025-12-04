- Putin nu are de gând să se întoarcă în G8 – în ciuda faptului că ideea a fost lansată într-un proiect de plan de pace al SUA;
- Eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina au fost o „sarcină dificilă”, spune el;
- Liderul rus adaugă că propunerile înaintate de partea americană, marți, s-au bazat în mare parte pe acordurile dintre el și Trump din Alaska, unde s-au întâlnit în august;
- El mai spune că SUA și-au împărțit planul de pace în 27/28 de puncte în patru secțiuni;
- Europenii, adaugă liderul rus, ar trebui să se implice în eforturile de pace și să nu se amestece;
- Putin spune că Moscova a propus ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas, dar că Kievul a refuzat;
- Putin promite să cucerească Donbasul prin mijloace militare sau în alt mod.
Președintele francez Emmanuel Macron și președintele chinez Xi Jinping au promis, joi, să coopereze într-o serie de probleme globale, inclusiv în găsirea unei soluții care să pună capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri s-au întâlnit în Marea Sală a Poporului de la Beijing.
„Trebuie să continuăm să lucrăm pentru pace și stabilitate în lume, precum și în Ucraina și în alte regiuni afectate de război”, i-a spus Macron lui Xi, adăugând: „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. „Conflictul reprezintă o amenințare vitală pentru securitatea europeană, dar și pentru respectarea ordinii internaționale bazate pe statul de drept”, a spus el.
„Sper că China se va alătura… eforturilor noastre de a obține, cât mai curând posibil, cel puțin un armistițiu sub forma unui moratoriu asupra atacurilor care vizează infrastructura critică”, a declarat el în conferința de presă comună.
„Este crucial să lucrăm împreună pentru o pace dreaptă și durabilă, una care respectă dreptul internațional.”
Citește mai multe aici.