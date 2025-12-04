Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Negocierile SUA – Ucraina se reiau în Florida. NYTimes: Se discută un acord format din „4 pachete”

🚨 Pace în Ucraina. Negocierile SUA – Ucraina se reiau în Florida. NYTimes: Se discută un acord format din „4 pachete”

04 dec. 2025, 10:11, Știri externe
Pace în Ucraina. Negocierile SUA - Ucraina se reiau în Florida. NYTimes: Se discută un acord format din „4 pachete”
Actualizări
13:37

UPDATE. Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron și președintele chinez Xi Jinping au promis, joi, să coopereze într-o serie de probleme globale, inclusiv în găsirea unei soluții care să pună capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri s-au întâlnit în Marea Sală a Poporului de la Beijing.

„Trebuie să continuăm să lucrăm pentru pace și stabilitate în lume, precum și în Ucraina și în alte regiuni afectate de război”, i-a spus Macron lui Xi, adăugând: „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. „Conflictul reprezintă o amenințare vitală pentru securitatea europeană, dar și pentru respectarea ordinii internaționale bazate pe statul de drept”, a spus el.

„Sper că China se va alătura… eforturilor noastre de a obține, cât mai curând posibil, cel puțin un armistițiu sub forma unui moratoriu asupra atacurilor care vizează infrastructura critică”, a declarat el în conferința de presă comună.

„Este crucial să lucrăm împreună pentru o pace dreaptă și durabilă, una care respectă dreptul internațional.”

Citește mai multe aici

12:52

UPDATE. NYT: Rusia și SUA discută un acord „în patru pachete” privind Ucraina.

Rusia și Statele Unite discută simultan patru pachete separate de acorduri pentru a rezolva conflictul militar din Ucraina, relatează The New York Times (NYT), citând surse.

Unul dintre pachete abordează probleme legate de suveranitatea Ucrainei, cum ar fi limitarea dimensiunii armatei sale și a razei de acțiune a rachetelor sale.

Cele două părți discută, de asemenea, probleme teritoriale, cooperare economică și „chestiuni mai ample de securitate europeană”, au declarat sursele NYT. Publicația nu dezvăluie pozițiile celor două țări cu privire la aceste chestiuni.

Potrivit unor oficiali americani anonimi, „au avut loc mai multe discuții în ultimele săptămâni decât în ​​ultimii trei ani”.

Reportajul NYT nu este clar dacă acest lucru se referă la patru puncte specifice ale planului sau la grupuri de probleme. Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 4 decembrie că, la o întâlnire de la Moscova, negociatorii americani au propus combinarea punctelor planului în „patru pachete” și discutarea fiecăruia separat.

Pe 2 decembrie, au avut loc discuții la Moscova între Vladimir Putin, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

Consilierul prezidențial, Iuri Ușakov, a declarat încă nu s-a ajuns la un compromis cu privire la chestiuni cheie.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că principalul punct de dispută este acela de 20% din teritoriul RPD care rămâne sub control ucrainean.

10:24

UPDATE. Putin promite să cucerească Donbasul prin mijloace militare sau în „alt mod“

Declarațiile lui Vladimir Putin din interviul acordat publicației India Today. Oficialul începe astăzi o vizită de două zile în India. Sky News relatează că intrerviul urmează să fie difuzat integral în această după-amiază, însă principalele declarații ar fi:

  • Putin nu are de gând să se întoarcă în G8 – în ciuda faptului că ideea a fost lansată într-un proiect de plan de pace al SUA;
  • Eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina au fost o „sarcină dificilă”, spune el;
  • Liderul rus adaugă că propunerile înaintate de partea americană, marți, s-au bazat în mare parte pe acordurile dintre el și Trump din Alaska, unde s-au întâlnit în august;
  • El mai spune că SUA și-au împărțit planul de pace în 27/28 de puncte în patru secțiuni;
  • Europenii, adaugă liderul rus, ar trebui să se implice în eforturile de pace și să nu se amestece;
  • Putin spune că Moscova a propus ca Ucraina să se retragă din regiunea Donbas, dar că Kievul a refuzat;
  • Putin promite să cucerească Donbasul prin mijloace militare sau în alt mod.
10:12

UPDATE. Putin dezvăluie că întâlnirea cu reprezentanții lui Trump de marți a fost „foarte utilă și foarte necesară"

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că discuțiile din Kremlin cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner, privind planul de pace pentru Ucraina, au fost „foarte utile și foarte necesare”.

Într-un interviu pentru India Today, Putin a declarat: „Cred că este prea devreme să spun, dar această întâlnire a fost necesară”.

Conform liderului de la Kremlin, întâlnirea a durat mult, deoarece „partea a analizat în detaliu fiecare punct din inițiativele de pace propuse”. Putin a menționat, de asemenea, că partea americană „a împărțit 27 de puncte din planul său în patru pachete separate și a propus să le discute pe rând”.

El adaugă că întâlnirea cu Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „foarte utilă”, însă, în anumite puncte, SUA și Rusia au rămas în dezacord.

„A trebuit să trecem în revistă fiecare punct, motiv pentru care planul a fost abordat atât de mult… Deci a fost o conversație necesară, una foarte concretă… În unele cazuri am spus, da, putem discuta despre asta, dar nu ne putem pune de acord asupra acestui aspect. Tocmai acesta a fost tonul conversației.”

Amintim că președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că planul de pace actual conține 20 de puncte.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, se vor întâlni, joi, la Miami cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Negociatorii lui Trump vor discuta cu Umerov despre posibilele modalități de soluționare pașnică a războiului din Ucraina. Acest lucru a fost relatat de Associated Press, citând o sursă americană.

„Witkoff și Kushner se vor întâlni, joi, cu negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru a continua discuțiile”, a declarat un oficial de rang înalt din administrația prezidențială americană.

Conform publicației, evoluția negocierilor va depinde în mare măsură de deciziile administrației Trump – dacă accentul va fi pus pe creșterea presiunii asupra Rusiei sau asupra Ucrainei pentru a obține concesii în procesul de soluționare a păcii.

Jurnaliștii AP subliniază că această întâlnire face parte dintr-o serie de contacte menite să găsească o posibilă cale către un acord de pace între părțile implicate în conflict, însă detalii specifice nu au fost încă dezvăluite.

Reamintim că miercuri, 3 decembrie, delegația americană a purtat o conversație telefonică cu echipa ucraineană după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova.

Întâlnirea din Florida are loc după ce Witkoff a petrecut, marți, aproape cinci ore cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova purtând negocieri. Kremlinul a declarat că la aceste negocieri nu s-a ajuns la „niciun compromis” privind încheierea războiului din Ucraina.

Președintele american Trump a declarat că discuțiile – la care a participat și ginerele său, Jared Kushner – au fost „destul de bune”, dar a adăugat că este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla.

Când a fost întrebat de un reporter dacă Witkoff și Kushner consideră că Putin își dorește cu adevărat să pună capăt războiului, Trump a spus: „(Putin n.r.) ar vrea să pună capăt războiului. Aceasta a fost impresia lor”.

Miercuri, Zelenski a declarat că o întâlnire între negociatorii americani și ucraineni va avea loc „în zilele următoare”.

Într-o declarație pe X, Zelenski a spus: „În acest moment, lumea simte în mod clar că există o oportunitate reală de a pune capăt războiului”. Dar el a adăugat că negocierile trebuie să fie „susținute de presiuni asupra Rusiei”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump spune că Zelenski „nu mai are ași în mânecă” și trebuia accepte înțelegerea înaintea scandalului de corupție: „Putin vrea să oprească războiul”

Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“

Donald Trump spune că nu mai dă bani Ucrainei. „Eu nu mai dau nimic gratis. Vindem arme Europei și apoi ei le trimit în Ucraina sau fac ce vor cu ele”

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
14:07
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
EXTERNE Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
13:49
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
EXTERNE Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez
13:27
Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez
EXTERNE Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
12:22
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
EXTERNE Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine”
11:59
Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine”
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări

Cele mai noi