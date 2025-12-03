Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției

În Bulgaria, bătaia din stradă ajunge și în Parlament. Criza politică din Bulgaria, generată de protestele oamenilor față de politica guvernamentală, a ajuns în faza de lupte fizice între liderii coaliției de guvernare. Cel mai puternic și contestat lider al Bulgariei, oligarhul Delian Peevski, liderul grupului „DPS-Un Nou Început”, s-a confruntat astăzi în Parlament cu liderul partidului „Da, Bulgaria”, Ivailo Mirchev.

Peevski i-a spus lui Mirchev să-și ia medicamentele, iar acesta din urmă i-a spus oligarhului bulgar că reprezintă „mafia murdară” și este un „gunoi” pe care peste 100.000 de bulgari îl vor afară din coaliție. Serviciul Național de Securitate care îl păzea pe Peevski a intervenit pentru a opri bătaia care a început fix în fața biroului acestuia.

Cine este Delian Peevski?

Cu toate că este cel mai puternic oligarh din Bulgaria și unul dintre cei mai importanți politicieni din țară, Delian Peevski este aproape o enigmă. El este o figură controversată, cunoscut mai ales pentru influența sa asupra politicii și a mass-media din Bulgaria. Peevski este membru al Parlamentului bulgar din anul 2009. Din februarie 2024, este liderul partidului DPS, o formațiune politică care reprezintă minoritatea turcă din Bulgaria și care, cu timpul, și-a consolidat poziția în Parlamentul de la Sofia.

În prezent, Peevski este prezent pe lista persoanelor sancționate de către Statele Unite și Marea Britanie pentru fapte de corupție. În 2021, Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancțiuni în baza Legii Magnitsky la nivel global. Delian Peevski era acuzat de luare de mită, trafic de influență și folosirea entităților media pentru a manipula opinia publică și a-și proteja activitățile infracționale.

În anul 2018, organizația Reporteri fără Frontiere declara că Peevski întruchipează „corupția și coluziunea dintre mass-media, politicieni și oligarhi”. În ciuda faptului că nu a deținut niciodată o funcție executivă formală de prim-ministru sau ministru, a fost adesea descris ca un „făcător de regi” în politica bulgară, exercitând o influență considerabilă din culise.

Recomandările autorului: