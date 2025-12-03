Prima pagină » Știri externe » Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției

Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției

03 dec. 2025, 12:36, Știri externe
Bătaia din stradă ajunge în Parlamentul Bulgariei. Cel mai contestat om politic de la Sofia, Delian Peevski, s-a confruntat cu un lider al opoziției

În Bulgaria, bătaia din stradă ajunge și în Parlament. Criza politică din Bulgaria, generată de protestele oamenilor față de politica guvernamentală, a ajuns în faza de lupte fizice între liderii coaliției de guvernare. Cel mai puternic și contestat lider al Bulgariei, oligarhul Delian Peevski, liderul grupului „DPS-Un Nou Început”, s-a confruntat astăzi în Parlament cu liderul partidului „Da, Bulgaria”, Ivailo Mirchev.

Peevski i-a spus lui Mirchev să-și ia medicamentele, iar acesta din urmă i-a spus oligarhului bulgar că reprezintă „mafia murdară” și este un „gunoi” pe care peste 100.000 de bulgari îl vor afară din coaliție. Serviciul Național de Securitate care îl păzea pe Peevski a intervenit pentru a opri bătaia care a început fix în fața biroului acestuia.

Cine este Delian Peevski?

Cu toate că este cel mai puternic oligarh din Bulgaria și unul dintre cei mai importanți politicieni din țară, Delian Peevski este aproape o enigmă.  El este o figură controversată, cunoscut mai ales pentru influența sa asupra politicii și a mass-media din Bulgaria. Peevski este membru al Parlamentului bulgar din anul 2009. Din februarie 2024, este liderul partidului DPS, o formațiune politică care reprezintă minoritatea turcă din Bulgaria și care, cu timpul, și-a consolidat poziția în Parlamentul de la Sofia.

În prezent, Peevski este prezent pe lista persoanelor sancționate de către Statele Unite și Marea Britanie pentru fapte de corupție. În 2021, Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancțiuni în baza Legii Magnitsky la nivel global. Delian Peevski era acuzat de luare de mită, trafic de influență și folosirea entităților media pentru a manipula opinia publică și a-și proteja activitățile infracționale.

În anul 2018, organizația Reporteri fără Frontiere declara că Peevski întruchipează „corupția și coluziunea dintre mass-media, politicieni și oligarhi”. În ciuda faptului că nu a deținut niciodată o funcție executivă formală de prim-ministru sau ministru, a fost adesea descris ca un „făcător de regi” în politica bulgară, exercitând o influență considerabilă din culise.

Recomandările autorului:

Fileul de cerb și preparatele rusești au fost în meniul ginerelui lui Trump cu rușii, înainte de negocieri. Cât a costat masa lângă Kremlin

Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene

New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
12:41
Kremlinul anunță că Putin nu a respins planul de pace al SUA. Peskov: „Rusia a acceptat unele propuneri și este pregătită să continue negocierile“
EXTERNE Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah
12:20
Israelul anunță că locuitorii din Gaza vor putea părăsi teritoriul prin Egipt. Când va fi deschis punctul de trecere Rafah
ACTUALITATE O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
11:49
O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie
EXTERNE Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
11:22
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este oficial pusă sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene
EXTERNE 🚨 Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Reacția Kremlinului
10:46
🚨 Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Reacția Kremlinului
LIVE 🚨 Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina
10:07
🚨 Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale. Rubio: Statele Unite nu pot continua să finanțeze Ucraina
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Ce poți face pentru a încetini îmbătrânirea creierului? Nu este foarte complicat!
ACTUALITATE Jaf într-un tribunal din Istanbul. Zeci de kilograme de aur și argint confiscate au dispărut dintr-un seif. Mesajul hoțului…
13:08
Jaf într-un tribunal din Istanbul. Zeci de kilograme de aur și argint confiscate au dispărut dintr-un seif. Mesajul hoțului…
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
12:54
Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”
ACTUALITATE Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
12:53
Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro
MEDIU Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
12:46
Criza apei din Prahova și Dâmbovița, un dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat peste 100.000 de oameni fără apă și România fără energie
ULTIMA ORĂ În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan
12:43
În plină austeritate, pe final de an, Primăria Oradea alocă peste 1 milion de lei trustului Intact. „Orașul faptelor bune”, eveniment al radioului din trust, va fi găzduit tot în orașul lui Bolojan. Gândul a dezvăluit de curând că, în 6 ani de zile, Oradea a plătit Antenei tribut de peste 1 milion de euro, pentru imaginea lui Bolojan

Cele mai noi