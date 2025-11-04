Prima pagină » Actualitate » Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam

04 nov. 2025, 08:31, Actualitate
Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat

Singura persoană din afara dinastiei conducătoare Kim care a ocupat funcția de șef de stat în Coreea de Nord s-a stins din viață. Informația a fost făcută publică de presa oficială de la Phenian.

Kim Yong Nam, ex-președinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme a țării și diplomat de lungă durată, care a servit toți cei trei lideri ai țării, a decedat la vârsta de 97 de ani, a informat agenția de presă KCNA.

Cine a fost Kim Yong Nam

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat marți dimineață sicriul lui Kim Yong Nam pentru a-și exprima condoleanțele, a mai transmis KCNA.

Niciodată mai mult decât o figură simbolică într-o țară controlată strict de familia dictatorială Kim, poziția unică a lui Kim Yong Nam ca șef al statului, din 1998 până la pensionarea sa, în 2019, l-a făcut să fie figura reprezentativă a momentelor diplomatice-cheie din istoria Coreei de Nord, scrie Reuters.

„În ciuda faptului că a avut un rol în mare parte ceremonial în ultima vreme a carierei sale, Kim Yong Nam a avut o influență mare prin legăturile sale de patronaj cu diplomații și personalul serviciului extern al Coreei de Nord”, a declarat Michael Madden, expert în Coreea de Nord la „Stimson Center”, din SUA.

Născut în 1928, Kim Yong Nam a ocupat funcții importante în Ministerul de Externe și a contribuit la modelarea diplomației nord-coreene sub fondatorul statului, Kim Il Sung, înainte de a prelua efectiv conducerea diplomației la nivel înalt și de a reprezenta Coreea de Nord, țară izolată sub Kim Jong Il.

„El a fost singurul înalt oficial nord-coreean cunoscut care nu a fost niciodată epurat, demis sau sancționat de Kim Jong Il sau Kim Il Sung”, a spus Madden.

Primit la Seul, în 2018

Sub conducerea lui Kim Jong Un, Kim Yong Nam a continuat să fie figura diplomatică a Coreei de Nord, primind vizitatori de rang înalt la Phenian și vizitând Coreea de Sud în 2018, în calitate de șef al delegației nord-coreene la Jocurile Olimpice de iarnă. Acolo, el a avut chiar o întâlnire cu președintele sud-coreean de atunci, Moon Jae-in.

Coreea de Nord va organiza funeralii de stat, a anunțat KCNA.

