Canada înființează Agenția de Investiții în Apărare, cu scopul de a ACCELERA reînarmarea forțelor armate

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat înființarea unei noi Agenții de Investiții în Apărare, cu scopul de a accelera reînarmarea forțelor armate canadiene.

Noua agenție are și misiunea de a stimula producția internă în sectoare precum oțelul care au fost afectate de taxele vamale impuse de SUA, notează Bloomberg.

Carney a anunțat înființarea noii agenții joi, îndeplinind o promisiune din campania electorală de a moderniza procesul de achiziții militare ale Canadei.

Agenția va fi condusă de Doug Guzman, fost director la Royal Bank of Canada.

Guzman are trei decenii de experiență în investiții și finanțe, inclusiv în roluri de conducere la Royal Bank of Canada și Goldman Sachs. El a fost director al diviziei Royal Bank of Canada pentru managementul averii înainte de a prelua rolul de vicepreședinte anul trecut.

„Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru parteneriatul dintre Guvern și companii. Simultan, putem stimula investițiile, ne putem consolida securitatea națională și ne putem îndeplini angajamentele internaționale”, a declarat Guzman. „Vom aduce viteză și simplitate procesului de înarmare a forțelor armate, în timp ce construim capacitatea industrială a Canadei”.

Premierul Canadei: Înființarea agenției permite Canadei să participe la programul de reînarmare al UE

Agenția va încerca să accelereze achizițiile din domeniul apărării prin crearea unui proces centralizat de analiză și aprobare.

De asemenea, va corela achizițiile cu beneficiile industriale interne, stimulând inovația în industria aerospațială, construcții navale și producție avansată, a declarat biroul premierului.

Inițiativa va alinia Canada mai strâns cu aliați precum Marea Britanie, Australia și Franța, care au deja organisme de achiziții speciale, a declarat biroul prim-ministrului, adăugând că înființarea agenției pune Canada în poziția de a participa la programul major de reînarmare al Uniunii Europene.

Carney a făcut din revigorarea forțelor armate canadiene o parte centrală a strategiei sale economice, în contextul în care Statele Unite adoptă o abordare mai sceptică față de alianțele tradiționale de securitate și impune taxe vamale sectoriale asupra Canadei.

Canada s-a angajat să îndeplinească obiectivul NATO de a cheltui 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare în acest an fiscal și să ajungă la 5% din PIB până în 2035.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul elvețian al Apărării solicită o revizuire a legii exportului de ARME/ „Trebuie să ne asigurăm că Berna este un partener de încredere”