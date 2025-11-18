Casa Albă ar fi intervenit în favoarea fraților Tate în timp ce aceștia erau anchetați în Florida, arată o investigație ProPublica

Potrivit publicației ProPublica din New York, oficiali de la Casa Albă ar fi intervenit în favoarea fraților Andrew și Tristan Tate în cadrul unei investigații federale în statul Florida.

În luna februarie, frații Andrew și Tristan Tate au plecat din România cu destinația Fort Lauderdale, Florida. Odată ajunși pe aeroport, agenții de la vamă le-au confiscat toate dispozitivele electronice pentru examinare, conform procedurilor standard de la frontieră. La câteva zile după confiscare, un oficial de la Casa Albă a intervenit direct pentru returnarea dispozitivelor.

Persoana care a transmis această solicitare vameșilor americani a fost Paul Ingrassia, avocatul care i-a reprezentat anterior pe frații Tate și care, în acel moment, era omul de legătură dintre Casa Albă și Departamentul pentru Securitate Internă.

Într-o cerere scrisă pentru superiorii din Departamentul de Securitate Internă al SUA, Paul Ingrassia a criticat confiscarea dispozitivelor electronice, despre care a spus că nu reprezintă „o bună utilizare a timpului și resurselor”. Mai mult, acesta a subliniat în mod expres că solicitarea de returnare a dispozitivelor vine din partea Casei Albe.

Mesajul a fost perceput de mai mulți funcționari drept o încercare de presiune și intimidare. Intervenția a stârnit îngrijorare în rândul agenților de la Homeland Security Investigations, care se temeau că returnarea dispozitivelor ar putea obstrucționa o eventuală anchetă federală. Experți în aplicarea legii din Statele Unite au declarat că implicarea Casei Albe într-un astfel de caz individual este extrem de neobișnuită. John F. Tobon, fost director adjunct la Homeland Security Investigations, a afirmat că un astfel de caz nu are precedent în cariera sa de trei decenii.

Nu au fost formulate acuzații penale împotriva celor doi frați în Statele Unite și, într-un final, dispozitivele au fost returnate fraților Tate până la plecarea lor din SUA, la sfârșitul lunii martie 2025, dar conținutul fusese deja examinat de autoritățile americane.

