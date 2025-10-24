Prima pagină » Știri externe » Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe situl oficial

24 oct. 2025, 11:49, Știri externe
Site-ul oficial al Casei Albe ia peste picior oponenții politici democrați ai președintelui Trump în secțiunea „Cronologia Evenimentelor Majore”, care este menită să prezinte schimbările în construcția Casei Albe.

În șirul care începe cu adăugarea Biroului Oval și construcția faimoasei grădini de Trandafiri au apărut și evenimente precum:

1998: Scandalul Bill Clinton


2012: Barack Obama „găzduind membri ai Frăției Musulmane”


2023: Scandalul cocaină Hunter Biden


2023: Administrația Biden/Harris găzduind transsexuali la Casa Albă

Toate acestea au loc în contextul distrugerii întregii Aripi Estice a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal prezidențial la cererea președintelui Trump. Construcția sălii de bal costă 300 de milioane de dolari, suma fiind asigurată de donatori privați.

Trump recrutează donatori pentru proiectul de construcție de luni de zile, prezentând machete la scară vizitatorilor Biroului Oval.
Donatorii sălii de bal au fost sărbătoriți la o cină la Casa Albă săptămâna trecută, iar acum că demolarea a început, mai multe nume au început să apară în presa americană.

Potrivvit CNN, Miriam Adelson, o miliardară care și-a făcut avere în cazinouri alături de regretatul ei soț Sheldon și a fost o donatoare importantă a lui Trump, încă de la prima sa candidatură la președinție, se află pe listă. La fel și gigantul producător de tutun Altria Group.

Și fondatorul miliardar al Amazon, Jeff Bezos, ar fi donat pentru noua sală de bal și CEO-ul Apple, Tim Cook, dar și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg.

Președintele Trump a declarat că va plăti personal o parte din proiect, dar Casa Albă nu a specificat suma. Cel puțin o donație de 22 de milioane de dolari din partea Google a fost făcută „în numele” lui Trump, ca parte a unei înțelegeri legale privind interzicerea prezenței președintelui pe YouTube în 2021, arată CNN.

