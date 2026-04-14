Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă

Încă de la anunțarea blocadei SUA asupra Strâmtorii Ormuz de către Donald Trump, cel puțin trei nave, inclusiv două petroliere sancționate de Washington, au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în prima zi, scrie Al Jazeera.

Deoarece cele trei nave care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz marți nu se îndreptau spre porturi iraniene, acestea nu au fost afectate de blocadă.

Una dintre cele trei nave, petrolierul Peace Gulf, aflat sub pavilion panamez, se îndreaptă către portul Hamriyah din Emiratele Arabe Unite. Aceasta transportă de obicei nafta iraniană, o materie primă petrochimică, către porturi non-iraniene din Orientul Mijlociu pentru export în Asia. Înainte de aceasta, două petroliere sancționate de SUA au trecut prin strâmtoare. Vasele Murlikishan și Rich Starry au transportat anterior petrol rusesc și iranian.

Petrolierul Rich Starry și proprietarul său, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, au fost sancționați în trecut de Statele Unite pentru afacerile lor cu Iranul. Mai mult, potrivit datelor de transport maritim, acest vas este deținut de chinezi și are la bord un echipaj în totalitate din China.

SUA și-a propus să preia controlul Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a anunțat duminică blocarea porturilor iraniene după ce discuțiile de pace din weekend dintre delegațiile SUA și Iran nu au reușit să ajungă la un acord de pace.

Anterior, iranienii au impus, încă de la începutul lunii martie, o blocadă de facto asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz în contextul războiului care durează mai bine de o lună și jumătate în Orientul Mijlociu. În prezent, administrația Trump și-a propus să preia controlul strâmtorii astfel încât să facă imposibilă tranzitarea navelor iraniene, care au continuat să tranziteze zilnic.

China acuză SUA că au impus o blocadă țintită

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat marți că SUA „și-au intensificat operațiunile militare și au întreprins o blocadă țintită, ceea ce nu va face decât să exacerbeze tensiunile și să submineze acordul de încetare a focului deja fragil”.

Mișcarea SUA „pune în pericol și mai mult siguranța trecerii prin strâmtoare”, spun chinezii, despre care afirmă că este o mutare periculoasă și iresponsabilă. China își obține peste jumătate din necesarul său de petrol din Orientul Mijlociu, în special din Iran. În anul 2025, Beijingul a cumpărat peste 80% din petrol din Iran.

