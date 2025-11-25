Prima pagină » Știri externe » Viața bate filmul în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități

25 nov. 2025, 14:06, Știri externe
Timp de trei ani, un bărbat în vârstă de 56 de ani din orășelul Borgo Virgilio din Italia a reușit să păcălească autoritățile. Individul a ascuns trupul mumificat al mamei sale, în pivniță pentru a-i putea încasa pensia în continuare. Când cartea de identitate a femeii decedate a expirat, bărbatul s-a prezentat la Oficiul de Stare Civilă, îmbrăcat în femeie, pentru a remedia situația.

Odată ajuns la ghișeul de la Oficiul de Stare Civilă, funcționarul l-a recunoscut. Asemănarea era atât de mare încât reușise să păcălească deja mai multe persoane.

Individul a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a făcut o treabă demnă de un „profesionist”: nu numai că a purtat o perucă și hainele mamei sale decedate, dar a imitat meticulos fiecare detaliu, de la machiajul ei până la felul de a vorbi.

Angajatul i-a observat, însă, trăsăturile aparent „masculine”, inclusiv vocea joasă și gâtul „gros”, i-a programat o a doua întâlnire și a alertat autoritățile. Polițiștii au comparat fotografiile cu Dall’Oglio și fiul ei și și-au dat seama că îi înșela de mult timp.

Pe 19 noiembrie, când s-a întors în biroul funcționarului, bărbatul în vârstă de 56 de ani, șomer, a dat nas în nas cu ofițerii de poliție.

Între timp, anchetatorii au percheziționat casa sa din Borgo Virgilio, iar ce au găsit i-a lăsat mască.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit în pivniță. Conform unei evaluări inițiale a medicului legist, aceasta a murit din cauze naturale în jurul anului 2022. O confirmare suplimentară ar putea fi oferită de teste mai amănunțite.

Graziella Dal’Oglio a murit acum trei ani, la vârsta de 82 de ani, iar fiul ei nu a declarat niciodată moartea ei.

În schimb, i-a pus trupul într-un sac de dormit și l-a ascuns în pivnița casei, lângă mașina de spălat.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul era asistent medical și și-ar fi folosit cunoștințele medicale pentru a extrage fluide din corp, inițiind astfel procesul de mumificare și prevenind descompunerea.

Cu pensia mamei sale și veniturile din închirierea a trei case, se estimează că fiul a reușit să câștige aproximativ 61.000 de dolari pe an.

Fiul ei va fi acum judecat pentru fraudă, ascunderea unui cadavru și furt de identitate. De asemenea, va fi efectuată o anchetă pentru a se stabili dacă femeia a murit din cauze naturale și dacă bărbatul suferea de tulburări mintale.

