25 nov. 2025, 09:48, Actualitate
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată

Un bărbat din Germania a apelat la o „schemă”, pentru a se îmbogăți peste noapte cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată, acum aflându-se în vizorul polițiștilor, fiind acuzat de furt. În atenția oamenilor legii se află și soția sa, fiind acuzată de complicitate la furt.

Și-a pus un plan bine pus la punct cu scopul de a se îmbogăți peste noapte cu un milion de euro. Un bărbat din Germania, angajat al orașului Kempten (zona sudică a țării), este acuzat de poliție că a furat cel puțin un milion de euro, în monede. Bărbatul acționa în parcările din oraș și, potrivit polițiștilor, fura monede din parcometre.

El și soția sa sunt acuzați de furt și, respectiv, complicitate la furt, în 720 de cazuri. Ambele persoane se află, acum, în arestul poliției, după ce luni (24 noiembrie 2025) s-a anunțat că au fost emise mandate de arestare pe numele celor doi. Autoritățile au descoperit fapta după alerta dată de o bancă.

Banca a alertat autoritățile cu privire la suspiciuni de spălare de bani

O bancă a alertat poliția cu privire la suspiciuni de spălare de bani. Potrivit datelor, în luna octombrie 2025 au fost efectuate mai multe depozite în numerar în multiple conturi bancare pe numele său. După ce bărbatul ar fi luat monedele din parcometre, ar fi mers să depună banii în conturi la care și soția sa avea acces. În urma acestui fapt, orașul ar fi pierdut peste un milion de euro.

„Desigur, sprijin procuratura şi poliţia în cadrul anchetei lor amănunţite privind acuzaţiile. Până la finalizarea procedurilor, se aplică prezumţia de nevinovăţie. Cu toate acestea, voi lua imediat măsuri concrete în materie de drept al muncii şi organizare pentru a revizui procesele anterioare de lucru, pentru a descoperi posibile puncte slabe şi pentru a le remedia în mod fiabil pentru viitor”, a spus Thomas Kiechle, primarul din Kempten, conform Observatornews.ro.

Sursă foto: colaj Gandul/Shutterstock

