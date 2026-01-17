De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat

În a treia zi a acestui an, la primele ore ale dimineții, Donald Trump a anunțat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Liderul chavist a fost dus la o închisoare federală din Statele Unite, însă nu a călătorit singur atunci, ci împreună cu soția sa, Cilia Flores. În Venezuela, Cilia este cunoscută sub mai multe porecle. Soțul ei obișnuia să o alinte cu diminutivul „Cilita”; poporul o mai numea și „fiica lui Chávez”, fiind una dintre mâinile drepte ale lui Hugo Rafael Chávez, predecesorul lui Maduro, însă prima doamnă a Venezuelei a preferat mereu titlul de „la primera combatiente“, prima luptătoare revoluționară sau prima luptătoare a patriei, în traducere.

Indiferent de titlul, însă, un lucru era cert, Cilia Flores era cea mai puternică femeie din Venezuela, cel puțin atât timp cât soțul ei a fost la putere. În cuvintele lui Nicolas Maduro, partenera sa de peste 30 de ani este „candela pura” (foc pur n.r.) Întotdeauna ascunsă în umbră, ea s-a bucurat de o poziție privilegiată, construindu-și o rețea extinsă de colaboratori care i-au permis să controleze înalții conducători ai sistemului politic al țării.

Cu toate acestea, originile sale se întind mult mai departe în istoria politică a țării.

„Prima luptătoare a patriei”

Cilia s-a născut în 1956 în Tinaquillo, statul Cojedes, și a crescut în cartierele sărace din vestul Caracasului, fiind cea mai mică dintre șase frați într-o familie de origine modestă. Potrivit rapoartelor din presa internațională, prima locuință a priemei doamne a Venezuelei a fost „o colibă de lut“. Flores s-a căsătorit prima dată cu iubitul ei din liceu, Walter Gavidia, cu care a avut trei copii. În acest timp a devenit consilier juridic principal al partidului Movimiento Quinta República (MVR), fondat de predecesorul lui Maduro, Hugo Chávez.

Saltul său în lumina reflectoarelor a venit cu apărarea juridică a lui Hugo Chávez, fostul președinte al Venezuelei, și a altor militari implicați în încercarea eșuată de lovitură de stat din 1992 împotriva președintelui Carlos Andrés Pérez. În acei ani de luptă și pregătire continuă, ea a devenit cunoscută drept „fiica lui Chávez” și l-a cunoscut pe Nicolás Maduro, care făcea parte din echipa de securitate a liderului revoluționar. De atunci, viețile și carierele lor politice au fost profund legate.

Deși amândoi erau căsătoriți și aveau copii (Nicolas Maduro a avut și el un copil dintr-o relație antrerioară n.r.) , cei doi au avut o relație care a dus în cele din urmă la căsătoria lor în 2013, anul în care Maduro a ajuns la putere. Flores spune că a fost imediat impresionată de inteligența soțului ei.

„Gospodina“ Cilia Flores

După ce Nicolás Maduro a devenit președinte, Cilia și-a găzduit propria emisiune TV, „Cu Cilia în familie”, în care și-a evidențiat valorile familiale și stilul de viață simplu. Gătea mereu preparate tradiționale de casă. De asemenea, cuplul și-a confirmat adesea pasiunea pentru salsa și a dansat, spre încântarea telespectatorilor venezueleni, în unele emisiuni.

În 2018, însă, în timp ce prima doamnă se afișa drept o gospodină obișnuită, soții Maduro au fost filmați luând masa la un restaurant de lux din Istanbul. La acea vreme, Venezuela se lupta cu hiperinflația, protestele în masă și penuria severă de alimente,iar acest lucru i-a afectat imaginea de „gospodină“.

Ce avere „inexplicabilă“ au acumulat soții Maduro

Deși prima doamnă a Venezuelei părea să-și amintească cu drag de rădăcinile sale umile, când locuia într-o colibă de lut, pe parcursul anilor, ea și soțul ei au reușit să acumuleze o avere enormă și „inexplicabilă“. Cilia Flores și Nicolas Maduro dețineau un portofoliu imobiliar uriaș, o flotă de mașini scumpe și o garderobă care ar face-o invidioasă chiar și pe regina pantofilor, Celine Dion, care declara că deține 10.000 de perechi de pantofi.

O stradă întreagă de vile de lux

Când guvernul SUA a anunțat anul trecut că a confiscat bunuri în valoare de 700 de milioane de dolari aparținând familiei Maduro, acestea includeau mai multe vile de lux în Florida, un conac în Republica Dominicană, două avioane private, nouă vehicule și șapte tone de cocaină. Pe plan intern, Flores și Maduro ar fi deținut o stradă întreagă de vile de lux în capitala Venezuelei, Caracas. De asemenea, Cilia Flores a fost fotografiată purtând haine scumpe de la case de modă celebre precum Dior, Stella McCartney și Dolce & Gabbana.

Ea a fost foarte activă pe pagina sa de Instagram unde posta, în mod regulat, fotografii cu activitățile sale caritabile, din căsnicia sa și cu „reușitele“ țării. Publicul obișnuit, putea trece cu vederea, astfel, hainele scumpe în care poza. Sărăcia enormă din Venezuela și teoria conform căreia ea era creierul din spatele regimului Maduro a determinat propriul personal să o numească „Scarlet Witch” (personaj din filmele Avengers n.r.) și „Lady Macbeth”. Un fost șef al serviciilor secrete venezuelene a descris-o ca fiind „persoana care trage sforile din culise”, care a plasat aliați cheie, inclusiv cel puțin 40 de membri ai familiei, în funcții importante în guvern.

Controverse la palatul Miraflores

De-a lungul carierei sale politice, Flores a fost înconjurată de acuzații de nepotism. Prima doamnă a apărat numirea rudelor ei în funcții importante, argumentând că aceștia au fost angajați pentru „calitățile proprii”. Scandalul care a ajuns mai departe de palatul prezidențial din Miraflores a fost arestarea nepoților săi pentru că ar fi încercat să distribuie 800 de kilograme de cocaină în Statele Unite. Cunoscuți mai ales ca „nepoții traficanți”, Efraín Campos Flores și Francisco Flores de Freitas au fost arestați în noiembrie 2015 în Haiti și găsiți vinovați de justiția americană, fiind condamnați la 18 ani de închisoare, deși Cilia a calificat arestarea lor drept „răpire”.

Refugiu în paradis

Doar castelul său din Republica Dominicană oferă o imagine mai clară asupra situației financiare în care a trăit prima doamnă a Venezuelei în ultimii ani. În urmă cu șapte ani, autoritățile din Republica Dominicană și Statele Unite l-au arestat pe Samark José López Bellón, un bărbat căutat în baza unui mandat internațional de arestare, într-un complex turistic din Punta Cana. Autoritățile au confiscat 25.000 de dolari în numerar și 18.000 de euro, trei SUV-uri, peste 30 de ceasuri de diferite mărci, haine de valoare, documente și alte dovezi. Potrivit cotidianului columbian El Tiempo, surse federale nu au exclus posibilitatea ca vila din Punta Cana, care era folosită în mod regulat de membrii familiei López, să fi servit drept refugiu pentru Cilia Flores. Conform rapoartelor, la 30 aprilie 2019, când opoziția a lansat așa-numita Operación Libertad în Venezuela, au ieșit la iveală informații potrivit cărora Cilia Flores fugise într-o vilă de lux din Republica Dominicană.

Și cotidianul argentinian Clarín a relatat că Flores locuia într-o vilă de lux achiziționată de Samark López, apropiat de regimul Maduro. Conacul este situat între-o zonă privată de stațiune din Punta Cana, și are un heliport, o plajă privată și un teren de golf. Nicolás Maduro a negat public că soția sa ar fi călătorit la Punta Cana pentru a se ascunde.

Soții Maduro au fost judecați pentru prima dată la New York pe 5 ianuarie, sub acuzațiile de trafic de droguri, terorism, contrabandă cu cocaină și conspirație armată împotriva Statelor Unite. Președintele Venezuelei ar putea risca pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat. El este reprezentat de un avocat experimentat, Barry Pollack, care a lucrat și la cazul Julian Assange. Maduro a declarat în instanță că nu se consideră vinovat și că rămâne președintele Venezuelei. Soția sa a negat, de asemenea, acuzațiile împotriva sa.

