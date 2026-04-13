Ce i-a cerut Magyar lui Orban, după victorie, și ce apel a făcut către actuala conducere politică a Ungariei. Demisii pe bandă

Peter Magyar i-a cerut lui Viktor Orban să se abțină de la orice măsuri care ar limita puterile viitorului guvern. Totodată, acesta i-a solicitat președintelui Ungariei, Tamás Sulyok, să îi încredințeze mandatul de prim-ministru și să demisioneze imediat după. Noul premier a anunțat plecarea tuturor șefilor de instituții pe care Orban i-a numit în ultimii 16 ani și o reformă totală prin care țara va reveni la valorile europene.

Demisii pe bandă rulantă la vârful puterii

După ce a obținut o majoritate de două treimi în Parlament, Peter Magyar a transmis un mesaj dur actualei administrații. Conform Euronews, acesta a solicitat demisia colectivă a șefilor Curții Supreme, Curții Constituționale, Parchetului General și ai autorității mass-media, pe care i-a numit „marionete”. Magyar a afirmat că aceste instituții au fost capturate politic și că independența lor trebuie restabilită urgent pentru ca democrația să funcționeze din nou.

„Îi cer președintelui Republicii să-l invite imediat pe câștigător să formeze un guvern și apoi să-și părăsească funcția. Le cer tuturor marionetelor care au fost la putere în ultimii 16 ani să facă același lucru. Să plece, să plece. Să nu aștepte până îi trimitem noi”, a spus premierul Magyar.

Noul premier i-a cerut lui Viktor Orban să se abțină de la orice decizie care limitează viitoarea guvernare în perioada de tranziție.

„Dacă apare o decizie sau o problemă serioasă privind națiunea noastră în timpul perioadei de tranziție, care sperăm să fie scurtă, vă rog să nu ezitați să mă sunați, îmi cunoașteți numărul de telefon”, a spus Magyar în fața a mii de susținători din Budapesta.

Acesta a precizat că dorește un transfer rapid de putere, care să marcheze sfârșitul erei de 16 ani în care partidul Fidesz a deținut controlul absolut.

Planul pentru deblocarea miliardelor de euro de la Bruxelles

Rezultatele la alegerile parlamentare de ieri au arătat un succes masiv pentru partidul Tisza, pe care Magyar l-a condus spre ocuparea a 138 de locuri din cele 199 ale Parlamentului. Prezența la vot a fost remarcabilă, zeci de mii de maghiari au votat din străinătate pentru a produce o schimbare majoră.

Prioritatea zero a viitorului guvern va fi restabilirea relațiilor cu partenerii externi și aducerea fondurilor europene în țară. Peter Magyar a anunțat că primele sale vizite oficiale au loc la Varșovia și Viena, urmate de o deplasare la Bruxelles. El a promis că Ungaria va adera imediat la Parchetul European pentru a garanta transparența și pentru a investiga infracțiunile financiare din trecut.

