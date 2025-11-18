Ce înseamnă pentru Ucraina căderea orașului Pokrovsk. Ștefan Popescu: O veste proastă care arată că războiul de uzură în care ne aflăm începe să pună la grea încercare resursele ucrainene

Orașul Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Este înconjurat din trei părți, iar trupele Moscovei se infiltrează din ce în ce mai mult în apropierea centrului. Aceasta ar putea deschide Rusiei accesul spre alte orașe din Donbas, iar victoria Moscovei depinde de cât de istovite vor rămâne trupele ucrainene după această bătălie care durează de peste un an. Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane și analist de politică externă, a vorbit, într-o analiză pentru GÂNDUL, despre importanța orașului Pokrovsk pentru Ucraina și despre ce va urma.

Pokrovsk, cândva un centru logistic major ucrainean, localizat într-o parte relativ liniștită a regiunii Donețk, a devenit de mai mult timp un punct central al ofensivei Rusei.

După ce au capturat Avdiivka în februarie 2024, trupele ruse s-au îndreptat încet spre Pokrovsk și au ajuns la periferia orașului la sfârșitul anului.

Nu este clar cât timp mai poate Ucraina să reziste la Pokrovsk. Volodimir Zelenski a declarat la sfârșitul lunii octombrie că trupele ruse îi depășesc numeric pe ucraineni, în raport de opt la unu, în sectorul Pokrovsk.

Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aeriene ucrainene desfășurate în zonă a admis, pe 12 noiembrie, că cel mai recent asalt la scară largă al Rusiei, folosind vehicule ușoare pentru a ataca Pokrovsk, a fost „parțial reușit”, relatează Kyiv Independent.

Ce opțiuni mai are Ucraina?

Dincolo de Pokrovsk, Ucraina pare să fi pregătit „o rețea foarte complexă” de șanțuri antitanc și obstacole din „dinții dragonului”, pentru a preveni o pătrundere rusă mai adâncă, explică Pasi Paroinen, analist al organizației finlandeze open-source Black Bird Group, pe baza imaginilor din satelit.

Deși fortificațiile „cele mai importante” par să fie construite, imaginile din satelit nu arată clar pozițiile mici de infanterie.

Fortificațiile au fost mult timp un punct slab pentru armata ucraineană. După căderea Avdiivka în 2024, trupele ruse au continuat să avanseze, ridicând îngrijorări asupra pregătirii Ucrainei pentru pierderea orașului. În zone aflate departe de front, cum ar fi nord-estul regiunii Sumî și regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a reușit să deschidă brusc noi fronturi. Ulterior, soldații ucraineni și-au exprimat furia față de autoritățile militare și locale pentru lipsa de construire a fortificațiilor.

„Odată ce bătălia pentru Pokrovsk se va termina, unitățile ucrainene desfășurate acolo vor fi «epuizate și epuizate», deoarece apărarea necesită mai multe forțe decât o linie de front liniară. Acestea au menținut «buzunarul» în ciuda unor rute de aprovizionare extrem de complicate de peste o lună”, spune analistul.

Nu este clar dacă armata ucraineană își poate permite să desfășoare rezerve pentru a înlocui brigăzile epuizate care au luptat atât de mult timp în sectorul Pokrovsk. Când Avdiivka era pe cale să cadă, Ucraina a reușit să trimită o parte a Brigăzii 3 de Asalt de elită pentru a permite evacuarea trupelor. Colonelul ucrainean în retragere Serhii Hrabskii spunea la sfârșitul lunii octombrie că rezervele bine antrenate sunt cea mai mare lipsă a armatei.

Dacă devine prea costisitor pentru Ucraina să mențină o zonă precum cea din jurul Pokrovskului, bătălia ar putea deveni o oportunitate „destul de bună” pentru Rusia de a purta un război de uzură.

Multe unități care apără sectorul Pokrovsk, cum ar fi Brigada 25 Aeriană de sub Corpul 7, au luptat în alte puncte fierbinți înainte de a fi trimise aici. După ce au dus bătălii după bătălii, aceste brigăzi experimentate au dificultăți mari în completarea pierderilor, în special în infanterie.

Întrebarea este dacă Ucraina va mai avea suficientă putere de luptă pentru a încetini ritmul de avansare al Rusiei.

Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor

Cucerirea orașului Pokrovsk, care găzduiește un nod rutier și feroviar important, ar oferi Rusiei câteva avantaje logistice pentru viitoarele ofensive. Autostrada M30 este o rută cheie care leagă orașele din vestul regiunii Dnipropetrovsk, inclusiv Dnipro, de ultimele fortărețe ucrainene din regiunea Donețk, la nord, cum ar fi Kostiantinivka.

Capitală minieră a Ucrainei din 2014, Pokrovsk – un oraș care găzduia odinioară 60.000 de oameni – are și o rețea extinsă de mine în subteran, care ar putea servi drept adăpost pentru trupele ruse.

Corpul 7 al armatei ucrainene a declarat, pe 11 noiembrie, că peste 300 de soldați ruși se aflau deja în interiorul Pokrovskului.

„Acest avans rusesc arată limitele sprijinului occidental pentru Ucraina”

Gândul a discutat cu Ștefan Popescu, analist de politică externă, despre importanța orașului Pokrovsk pentru Ucraina.

„Pokrovsk constituia unul dintre cele mai importante huburi logistice pentru sectorul sudic al frontului ucrainean”, spune Ștefan Popescu.

Analistul de politică externă susține că pierderea orașului minier are o valoare nu numai operațională dar și o valoare simbolică, acesta fiind unul din ultimele mari orașe din Donbas, care se aflau încă sub autoritatea statului ucrainean.

„Această înaintare a forțelor ruse înseamnă o accelerare a avansului rusesc în zona de sud, în Oblastul Zaporojie și, bineînțeles, din păcate, am observat și anumite înaintări în Oblastul Dnepropetrovsk, care nu a făcut parte și nu face parte din lista oblasturilor anexate de Federația Rusă.

Este o veste proastă care arată că războiul de uzură în care ne aflăm începe să pună la grea încercare resursele ucrainene. Dar aspectul legat de resursele ucrainene reprezintă numai o primă parte a explicației. Acest avans rusesc arată în același timp și limitele sprijinului occidental pentru Ucraina”, a detaliat Ștefan Popescu.

„Rezistența Ucrainei nu înseamnă numai echipamente și muniții”

Întrebat dacă Ucraina mai are vreo șansă în acest război, Ștefan Popescu a răspuns: „Situația Ucrainei este foarte dificilă, deoarece Statele Unite ale Americii par dezangajate de acest dosar. Sigur că forțele americane continuă să pună la dispoziția ucrainienilor date cu țintele de lovire pe front, dar din 20 ianuarie nu au mai fost livrate echipamente, nu s-a mai discutat la Washington despre fonduri. Rezistența Ucrainei nu înseamnă numai echipamente și muniții, înseamnă și asistență financiară pentru ca statul ucrainean să funcționeze. Statele europene au limitele lor, ca urmare a stocurilor de echipamente infinit mai reduse decât cele americane”.

El a avertizat că există o incapacitate structurală din partea statelor europene de a compensa reținerea americană în a asista Ucraina.

„Acest pas înapoi din partea americană se observă foarte lesne din intensificarea operațiunilor militare rusești, fără niciun fel de presiune politică semnificativă care să forțeze partea rusă să oprească operațiunile militare. Și, dimpotrivă, observăm chiar o deplasare a obiectivelor Federațiile Ruse în ce privește Ucraina. Testarea dispozitivului ucrainean pe Dnipru, în zona Herson, lasă de înțeles că Federația Rusă își extinde obiectivele teritoriale în Ucraina”, a conchis Ștefan Popescu, analist de politică externă.

De la „mașina de tocat carne”, la năvală de mopede: Cum și-a regândit Rusia strategia de luptă

Scene care par post-apocaliptice. Un convoi de soldați ruși iese dintr-o ceața densă și dă năvala spre orașul Pokrovsk. Unii conduc motociclete și mopede, alții stau în picioare în camionete avariate. Un grup se află într-un vehicul echipat cu o ciudată structură asemănătoare unei cuști.

Videoclipurile care au surprins aceste scene arată că, în loc de tancuri, trupele ruse încearcă tot mai des să se infiltreze în zonele ucrainene cu vehicule neconvenționale, precum mopede și ATV-uri, arată CNN.

Dacă Pokrovsk va cădea în mâinile forțelor rusești, ceea ce pare tot mai probabil, va fi cel mai mare oraș cucerit de Moscova de la capturarea Bahmutului, în mai 2023.

Ca și Bahmut, Pokrovsk a fost redus la ruine, iar importanța sa strategică este acum mult diminuată. Dar, la fel ca Bahmut, înainte, Pokrovsk a devenit un simbol al rezistenței Ucrainei.

De aceea, președintele rus Vladimir Putin pare pregătit să plătească aproape orice preț pentru asta, și de aceea armata ucraineană se agață de el, chiar dacă situația devine din ce în ce mai disperată.

Grupuri mici de asalt. Tacticile s-au schimbat

Bătălia de la Bakhmut a fost marcată de ceea ce ucrainenii au numit „atacuri mașină de tocat”, în care rușii continuau să se îndrepte spre poziții ucrainene bine apărate. Ideea era că, pe măsură ce trupele ucrainene deschideau focul, soldații ruși riscau să fie împușcați de propriii comandanți.

„În Bahmut, grupul Wagner trimitea oameni la vedere, ca să atragă focul ucrainean, așteptându-se că vor și uciși… acum scopul este să se apropie cât mai mult de pozițiile ucrainene, cât mai mulți dintre ei. Nu sunt trimiși ca să moară”, a precizat Mason Clark, de la ISW.

„În zonele urbane se mișcau în grupuri de cinci-șapte persoane. Acum sunt maximum trei. Dar sunt mai dificil de detectat cu dronele de recunoaștere, pentru că mișcarea pe ecran e mai redusă”, a spus un soldat din Brigada 129, sub anonimat.

