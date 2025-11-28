Paradă spectaculoasă la New York de Ziua Recunoștinței. Baloane uriașe și care alegorice au inundat străzile din Manhattan. Cum au sărbătorit celebritățile

Parada de Ziua Recunoștinței din Manhattan s-a desfășurat fără incidente și a oferit americanilor trei ore și jumătate de divertisment și spectacol pur. Cinci noi care alegorice s-au alăturat procesiunii în acest an: Buzz Lightyear, Derpy Tiger din K-Pop Demon Hunters, Mario, Pac-Man și Trăsura cu Ceapă a lui Shrek. Și păpușile de colecție drăguțe și fioroase, dar extrem de populare, Labubu, au avut propriul lor car alegoric în paradă.

Parada a început în Upper West Side din Manhattan și a ajuns la emblematicul magazin emblematic Macy’s de pe strada 34.

Actrița Cynthia Erivo, care o interpretează pe Elphaba în filmele Wicked, a fost cea care a deschis seria de spectacole de la Parada de Ziua Recunoștinței, cu o interpretare uluitoare a piesei „Feeling Good”.

De pe o mică scenă circulară, acompaniată de un pianist, vedeta în vârstă de 38 de ani a serialului Wicked, a deschis evenimentul anual din New York cu o interpretare emoționantă a piesei clasice, făcută celebră de Nina Simone în 1965.

Îmbrăcată într-o haină lungă vișinie și o pălărie asortată, Erivo a cântat în mijlocul străzii, înconjurată de arțari colorați și de mulțimi aclamante de ambele părți ale drumului.

Cynthia Erivo nu a fost singurul artist prezent la Parada de Ziua Recunoștinței din acest an. După ea au urmat apariții ale trupei Kpop Demon Hunters, HUNTR/X, Lainey Wilson, Ciara, Foreigner, Debbie Gibson, Jewel, Lil Jon, Kool & the Gang, Taylor Momsen, Busta Rhymes, Shaggy și Teyana Taylor.

Moș Crăciun, într-o sanie mare trasă de renii săi, a trecut pe deasupra orașului pentru a încheia parada anuală. Sania era plină până la refuz cu cadouri. Moș Crăciun și Doamna Crăciun au zâmbit și au salutat mulțimea în timp ce „zăpada” zbura în jurul lor.

În vilele lor de lux, vedetele de peste Ocean au sărbătorit Ziua Recunoștinței așa cum se cuvine. Cântăreața Jennifer Lopez a postat mai multe fotografii surprinse în timp ce cocea două plăcinte.

Arnold Schwarzenegger a ajutat comunitatea, împărțind curcani congelați în Los Angeles.

