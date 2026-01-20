Prima pagină » Știri externe » Alertă în Kamchatka: locuitorii au rămas fără mâncare și fără utilaje de curățat drumurile, sub troienele uriașe

Alertă în Kamchatka: locuitorii au rămas fără mâncare și fără utilaje de curățat drumurile, sub troienele uriașe

20 ian. 2026, 16:46, Știri externe

Ninsorile au paralizat orașul Petropavlovsk-Kamchatsky din regiunea Kamceatka, situat la 6.800 de km est de Moscova.  Drumurile nu sunt curățate, iar guvernatorul a recunoscut că regiunea nu are tehnica necesară nici măcar pentru ca ambulanțele să se deplaseze normal.

Lucrătorii din serviciile publice „lucrează din greu”, dar orașul continuă să fie blocat. Au apărut și probleme cu produsele alimentare. Din cauza logisticii deficitare, magazinele au înregistrat întreruperi de aprovizionare cu hrană.

Cea mai grea iarnă din ultimii 60 de ani

Mașinile sunt acoperite de nămeți. Mulți locatari sunt nevoiți să sape pentru a îndepărta zăpada de la intrarea în blocurile cu apartamente.

„Plănuiesc să mă duc mâine în oraș, dar din păcate, mașina pe care am parcat-o este blocată în nămeți de o lună”, a spus Lydmila Moskvicheva, fotograf din Petropavlovks-Kamchatski.

Experții subliniază că lipsa de mâncare supără oamenii mult mai mult decât drumurile necurățate. Autoritățile din Kamchatka au solicitat deja ajutor din Moscova. Reuters informează că estul îndepărtat al Rusiei trece prin cea mai grea iarnă din ultimii 60 de ani. Zăpada a ajuns să aibă peste 2-3 metri.

Sursa Foto: Telegram

Autorul recomandă:  Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială

