Prima pagină » Știri externe » Ninsorile au lovit Europa: Cel puțin cinci morți în Franța. Școli închise, zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile din Olanda și Marea Britanie

🚨 Ninsorile au lovit Europa: Cel puțin cinci morți în Franța. Școli închise, zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile din Olanda și Marea Britanie

06 ian. 2026, 11:15, Știri externe
Ninsorile au lovit Europa: Cel puțin cinci morți în Franța. Școli închise, zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile din Olanda și Marea Britanie
Galerie Foto 4
Actualizări
12:25

UPDATE. Furtuna Francis: AEMET emite alertă pentru aproape toată Spania din cauza zăpezii sau a frigului, Guadalajara fiind sub alertă roșie pentru -15ºC

Madridul s-a trezit luni sub un strat subțire de zăpadă – o scenă neobișnuită care i-a surprins atât pe localnici, cât și pe turiști.

12:17

UPDATE. Zboruri anulate pe aeroporturile din Regatul Unit

Zborurile de pe aeroporturile Aberdeen și Inverness au fost anulate din cauza ninsorilor abundente, iar pista de pe aeroportul John Lennon din Liverpool a fost închisă dimineața și în jurul prânzului.

Atât Aeroportul orașului Derry, cât și Aeroportul Internațional Belfast s-au confruntat cu o serie de anulări sau întârzieri.

12:03

UPDATE. Europa sub zăpadă

Ninsorile abundente și temperaturile scăzute au provocat haos în mai multe țări europene. Bosnia și Herțegovina, Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Scoția s-au confruntat toate cu condiții haotice.
În Spania, furtuna Francis a adus ploi, vreme rece, mări agitate și zăpadă la altitudini mai mari. Ninsorile abundente din Franța au cauzat anularea zborurilor pe aeroporturile Charles de Gaulle și Orly din Paris.

11:57

UPDATE. Avertizările de ninsoare rămân în vigoare în multe părți ale Regatului Unit. Sute de școli închise

Părți din nordul Scoției vor rămâne sub avertizări galbene de ninsoare până marți noaptea, în timp ce avertizări galbene mai puțin severe acoperă zone întinse din Regatul Unit până la ora 11:00 GMT.

O minimă de -12,5°C a fost înregistrată peste noapte în Marham, Norfolk, fiind cea mai rece noapte a iernii, valul de frig ducând la perturbarea unor servicii de transporturi aeriene și feroviare și la închiderea a sute de școli din Marea Britanie.

Pe măsură ce valul de frig din Arctica continuă, școlile din întreaga țară continuă să fie închise. Peste 330 au fost închise în Țara Galilor marți și peste 170 în Irlanda de Nord.

11:50

UPDATE. Ninsorile perturbă Olanda: Zboruri anulate, restricții în transportul public, școli închise și examene auto, anulate

În Amsterdam și Flevoland, serviciile feroviare rămân perturbate din cauza defecțiunilor la macazuri.

„Călătoriți doar dacă este absolut necesar; amânați călătoria dacă este posibil”, recomandă NS (Căile Ferate Olandeze). Și în alte părți ale țării, zăpada cauzează probleme, cum ar fi în școli și în serviciile de autobuz.

Autobuzele nu vor circula în mai multe locuri din țară marți dimineață din cauza zăpezii și a poleiului.

Multe examene practice de conducere planificate sunt anulate marți din cauza zăpezii și a poleiului. Unele examene practice au fost amânate marți dimineață în Olanda de Nord, Olanda de Sud, Limburg și Friesland.

Studenții de la Universitatea Utrecht (UU) nu vor avea cursuri la fața locului marți . De asemenea, examenele au fost anulate .

Sute de zboruri au fost anulate din nou la Schiphol marți din cauza ninsorilor. Aeroportul anticipează că acest număr ar putea crește și mai mult pe parcursul zilei.

11:41

UPDATE. Dealul Montmartre s-a transformat în pârtie de sky

Pentru Erwan, în vârstă de 25 de ani, a fost un vis devenit realitate să-și pună schiurile și să alunece în sfârșit pe panta înzăpezită. Din fericire, nu lucra în acea zi de luni și a putut împrumuta o pereche de schiuri de la un prieten. „Sper să alunece bine, pentru că nu sunt ceruite”, a declarat îngrijorat sportivul pentru actu Paris .

Astfel, a putut să pornească în jos pe pantă, „una albastră”, potrivit expertului. Pe de altă parte, sacii de gunoi și cutiile de carton servesc drept sănii improvizate pentru cei mai îndrăzneți.

11:37

UPDATE. 30 de linii de autobuz au fost întrerupte, la Paris, din cauza ninsorilor

Aproximativ 13.000 de locuințe fără electricitate în Franța

Enedis anunță că aproximativ 13.000 de locuințe sunt fără electricitate în această dimineață în Franța.

„Aproximativ 8.000 de locuințe sunt fără electricitate în regiunea Pays de la Loire (în principal în Loire-Atlantique și Vendée) și 5.000 în Charente-Maritime”, detaliază Enedis în comunicatul său de presă.

Cinci persoane din regiunile Île-de-France și Landes și-au pierdut viața în accidente rutiere cauzate de ninsorile abundente care au lovit Franța încă de ieri. 26 de departamente rămân sub alertă portocalie, relatează BFMTV.

Serviciul feroviar SNCF a anunțat, marți dimineață, că mai multe linii din vestul Franței se confruntau cu întreruperi de serviciu din cauza zăpezii și că erau în vigoare restricții de viteză pe unele secțiuni ale liniilor de mare viteză.

„Principalele dificultăți sunt în regiunile Nouvelle-Aquitaine și Pays de la Loire, unde a căzut multă zăpadă”, a declarat SNCF Réseau într-un raport de situație. Aproape 8.000 de locuințe erau fără curent electric în regiunea Pays de la Loire, potrivit France 3, care a relatat, de asemenea, că în momentul de vârf al penelor de curent de peste noapte, 13.000 de locuințe erau fără electricitate.

Un mort în Seine-et-Marne

O persoană a murit, luni după-amiază, într-un accident rutier cauzat de zăpadă și gheață la Presles-en-Brie, în Seine-et-Marne, a declarat jandarmeria marți pentru AFP. Potrivit sursei citate, un camion greu a derapat și a intrat într-o dubă care venea din sens opus. Șoferul dubei a murit, iar alte două persoane au fost rănite.

Un șofer de ridesharing a plonjat în râul Marne

Totodată, un șofer de ridesharing care transporta un client a lovit o bordură din cauza zăpezii ieri, cu puțin înainte de miezul nopții, în Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Vehiculul său a căzut în râul Marne. Șoferul a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar pasagerul său a fost spitalizat, relatează BFMTV.

În regiunea Landes, autoritățile au raportat moartea a trei persoane în accidente rutiere legate de polei, în această dimineață. De asemenea, zece accidente rutiere au fost înregistrate în Finistère de azi dimineață, patru persoane fiind rănite.

Ministrul Transporturilor recomandă limitarea călătoriilor înainte de noul val de ninsori

Un nou val de ninsoare este așteptat în această seară și mâine. Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, îi sfătuiește pe cei care pot să „își limiteze deplasările cât mai mult posibil”, în special lucrând de acasă, mai ales în regiunea Île-de-France. Pompierii din Paris raportează în această dimineață 240 de intervenții pentru căderi legate de zăpadă și gheață.

Toate zborurile anulate pe aeroportul din Nantes, întârzieri pe aeroporturile pariziene

Toate zborurile programate pentru această dimineață, plecări și sosiri, sunt anulate pe aeroportul Nantes-Atlantique, din cauza condițiilor meteorologice. În regiunea Île-de-France, aeroporturile pariziene încă se confruntă cu unele întârzieri, în special din cauza lucrărilor în curs de deszăpezire a pistei și de dezghețare a aeronavelor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
12:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă
CONTROVERSĂ Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
11:45
Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
EXTERNE „Fabrica” de spioni. O universitate din Franța îi pregătește pe studenți pentru serviciile secrete. Cât costă programul
10:56
„Fabrica” de spioni. O universitate din Franța îi pregătește pe studenți pentru serviciile secrete. Cât costă programul
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
10:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului
ANALIZA de 10 Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister
10:00
Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister
LIVE 🚨 Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce
09:56
🚨 Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Demisie-ȘOC la Antena Stars! A plecat toată echipa: 'Nu mai continuăm emisiunea'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce ne înroșim în obraji? Avantajele sociale neștiute
EVENIMENT Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore
11:56
Intervenție de foc pentru salvamontiști. Au salvat 76 de persoane, în ultimele 24 de ore
INEDIT Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”
11:53
Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită”
VIDEO Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
11:31
Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
AGRICULTURĂ Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale
11:29
Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale
FLASH NEWS Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
11:24
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
MEDIU Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ
11:06
Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ

Cele mai noi

Trimite acest link pe