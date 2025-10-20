Prima pagină » Știri externe » China pregătește un nou PLAN cincinal, pe măsură ce tensiunile cu SUA se intensifică

Olga Borșcevschi
20 oct. 2025, 18:55, Știri externe
Liderii Partidului Comunist din China se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului. Aceștia sunt așteptați să acorde prioritate creșterii investițiilor în industria prelucrătoare avansată, potrivit Financial Times.

Aproximativ în fiecare an, cel mai înalt organism politic al țării, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, se reunește pentru o săptămână de ședințe, cunoscută și sub numele de Plenum.

Deciziile luate în cadrul acesteia vor sta la baza următorului plan cincinal al Chinei – planul pe care cea de-a doua economie mondială îl va urma între 2026 și 2030.

Comitetul Central de elită al partidului este așteptat, de asemenea, să sublinieze importanța consumului într-o economie amenințată de o deflație persistentă.

„Elementul celui de-al 15-lea plan cincinal va arăta probabil un sprijin hotărât pentru tehnologie, inovație și securitate”, spune Hui Shan, economist-șef la Goldman Sachs.

Odată vital pentru fosta economie de coordonare a Chinei, Beijingul folosește astăzi planurile cincinale pentru a transmite societății prioritățile sale politice și economice, făcându-le să fie atent urmărite de guvernele și investitorii străini.

În timpul celui de-al 14-lea plan cincinal, care se încheie anul acesta, politicile industriale și subvențiile Chinei au contribuit la progrese în tehnologiile ecologice, cum ar fi vehiculele electrice, care au amenințat industriile de bază din Europa și SUA și au declanșat tensiuni comerciale.

Beijingul semnalează că va urma același plan și în următorul plan cincinal, care va fi lansat oficial în martie, cu investiții masive conduse de stat în tehnologii de vârf, pe măsură ce președintele Xi Jinping urmărește „autosuficiența” industrială și tehnologică față de economiile avansate conduse de SUA

„Politica occidentală funcționează pe cicluri electorale, dar politica chineză funcționează pe cicluri de planificare”, explică Neil Thomas, cercetător în politica chineză la Asia Society Policy Institute.

„Planurile cincinale precizează ce vrea să realizeze China, semnalează direcția pe care conducerea vrea să o urmeze și direcționează resursele statului către aceste concluzii predefinite”, adaugă el.

